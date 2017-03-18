|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:00
Raymond написав:
, и сдашь максимум за 6-7 тыс грн, т
6-7 в ирпене цоколь или советский фонд, аренда живенько подросла и квартиры пустыми не стоят, в моем жк 40% в аренде, а 2 года назад сдать даже за 6 была большая удача
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 02 вер, 2021 12:01, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8428
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1527 раз.
- Подякували: 2200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:01
Верховный суд США отменит, а сенат повторно проголосует тот же закон под новым номером.
Коммунистические штаты Америки.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5907
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1010 раз.
- Подякували: 1248 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:02
flyman написав: Хомякоид написав: Frant написав:
Рентабельність там низька. То ж Рівне. Знайти адекватних квартирантів - непросто.
Все, зав,язую з некиївською нерухомістю і з порадами, які все одно ніхто не буде виконувати)))))
Чому доволі цікавий кейс. Перетікання грошей з некиївської нерухомості йде доволі часто в ОКРЖН та впливає на нього.
Мені цікаво що в кінці кінців вибере власник.
Рівне все ж не Крижопіль, а обл. центр
А якщо в центрі обл. центра, то непоганий актив.
Тим більше на Зх.Україні.
Моя думка - запустити клінінгову компанію, щоб прибрала файно.
Викинути рухлядь, побілити стіни, та заселити не стрьомних квартирантів.
Дохідність буде не менше 10% у валюті, бо спадщина.
так згоден, якщо рахувати тільки вкладення у вартість ремонту, но навіть буде більше 10%.
Але якщо рахувати , що квартира куплена за 30т(бо приблизно за таку ціну можна продати), +ремонт нехай 15т, то вже буде 5% , що теж , якщо порівнювати з банківськими депо, теж є непогано.
Тому тут як не крути, варантів мало, бо якщо купити новобудову, то ще зверху потрібно 15т, так , але здати можна буде за 350баксів. Але треба, щоб ще ту новобудову добудували.
Не знаю, як не крути виходить одне те саме....
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1005
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:05
Успіх написав: J_P написав:
продавайте и берите 1К в вышгородском новострое...
Краще вже тоді взяти смарт у файному міста Лева)) з ремонтом! - за озвучену котлетку у 30К
з ремонтом , смарт , новобудова? де такі ціни є?
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1005
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:06
Faceless написав: Frant написав: Faceless написав:
інвестувати для здачі в оренду в місті, де не живеш чи не буваєш там регулярно - погана ідея.
Можна поручити це довіреній особі.
Якщо вона є в наявності.
Можна, але дійсно, якщо така є, і якщо їй можна дійсно довіряти. Це той самий шлях зіпсувати стосунки, як і давати в борг знайомим, ведика спокуса для "довіреної особи" користуватися вашими грошовими потоками та тим, що ви не маєте достатньо інформації.
Фейслес, ви безмежно далекі від реалій нашого життя.
Гроші квартирантами переводяться власнику на карточку.
Фото лічильників - на вайбер власника
Навіть платіжки за комуналку - можуть бути сфотографовані і вислані власнику для перевірки, що орендарі платили своєчасно і в повному обсязі.
Довірена особа - інколи перевіряє, що робиться в квартирі.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22270
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1384 раз.
- Подякували: 2313 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:16
Frant написав: Faceless написав:
інвестувати для здачі в оренду в місті, де не живеш чи не буваєш там регулярно - погана ідея.
Можна поручити це довіреній особі.
Якщо вона є в наявності.
так , є знайома ріелтор та і родичі думаю підстрахують, якщо щось когось виселити чи здати!
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1005
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:20
Raymond написав: Frant написав:
Я вклав би отримані гроші від старобуду в новобуд. 800 дол/м2 за центр міста - недорого.
Проте це повинен бути центровий центр!
Зробите ремонт, запустите орендарів. Якщо здатні їх контролювати і швидко міняти, при необхідності.
теж так думав, але то довкладати 300-350 дол за 1 кв.м., якщо 50 кв.м., то вийде біля 15000дол! + так само робити ще потрібно буде ремонт, може вийде дешевше ніж в старому будинку, але всерівно десь 10тис треба буде.
тобто разом 25тис.дол! Це піпец(
Крім того новобуди знаходяться в центрі але трохи далі від самого центру десь на 500-1000м.
А тут відразу вийшов з підїзду і самісьнький центр, драмтеатр, ринок, макдональдс, кафе , ресторани, озеро лебедінка)))
Якщо цікаво то можете глянути на мапі гугл, Соборна 61, там і фото будинку є.
Спробуйте продати трохи вище ринка, будинок ззовні непоганий.
Але я не люблю вікна на проїжджу частину. Не купив би там.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1228
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1860 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:21
vitaliian написав: Raymond написав:
, и сдашь максимум за 6-7 тыс грн, т
6-7 в ирпене цоколь или советский фонд, аренда живенько подросла и квартиры пустыми не стоят, в моем жк 40% в аренде, а 2 года назад сдать даже за 6 была большая удача
хм, странно, я находил на сдачу в Киеве панельки возле метро 1К за 8тис грн, честно, я бы лучше добавил и снял в Киеве за 8т.
Я когда ехал в поезде , парень снимал 1К в Ирпене, это было 3 года назад, говорил за 5 тыс, сам он студент, сейчас наверное реально подросли цены, так как затраты на обслуживание и ремонт тоже выросли, а то получаеться сдавать бесплатно.
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1005
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:24
Raymond написав:
..
Тоесть что в центре Ровно можно сдать за 6-7тыс , что тот же Вышгород, но не уверен будет ли цена новостройки Вышгорода через к примеру 20 лет сопоставима со сталинкой в центре.
будет, еще как. Сталинка вам видится аки Колизей, что 2000 лет простоял и не развалился, но это не так. Там полно проблем с деревянными перекрытиями, первыми и верхними этажами, коммуникациями, проводкой, кривыми полами, потолками. Натурально мне видится капремонт там дороже любого новостроя, если стоит такая задача.
через 20 лет эти проблемы никуда не денутся, скорее усугубятся. Дополнительным прикупом, как вам неоднократно напомнили, получите удаленное администрирование ремонта и арендаторов.
но вам виднее. Если вы так уж хотите оставить, то могли бы и не спрашивать, такое ощущение, что вы просто больше ожидали услышать мнения в поддержку варианта "оставить усьо как есть".
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5671
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1509 раз.
- Подякували: 1483 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:25
Raymond написав: Хомякоид написав:
Так, варіант продати та превкластись в новобудову виглядає самою найкращею ідеєю.
Але все ж таки якщо буде автономка та газовий котел можна розглянути щоб залишити в портфелі. Правда треба ставити як мініму пластикові вікна та міняти труби підводу води.
Каналізацію з чугуних також міняти на сучасну пластикову.
Обіцяють автономку на наступний рік чи через рік, самі труби води і каналізації по самому будинку вже поміняні, але один з підвалів підтопленний підземними водами(мають поставити насос), хоча там фундамент такий, що робили сховища на випадок війни! Контингент сусідів, як сказати, різний , є вже молоді , ну і старі люди, але зовсім не прості,
не привітні, всі досить хитрі
Якщо робити ремонт, можна вкластися по мінімальному, так би мовити, щоб можна було жити і здавати в оренду дешевше, думаю клієнти будуть, оренда поступово відібє той мін.ремонт нехай за 8 років, навіть сталінка цегляна в самому в центрі навряд чи буде сильно дешевшати, всетаки собівартість нового будівництва зростає, так і зараз не всі новобудови будують якісно.
А то я йому вираховував , ну якщо продати, то що ж за ці гроші купити, ну якщо довкласти 15-20тис (тоді загалом десь 50т) , чи варто купувати наприклад стару панельку, щоб відразу здавати біля метро в Києві?
Панель та хрущі не брати ні під яким соусом. Якщо не маєте 100% інсайду що будинок знесуть да нададуть нову квартиру.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Чет 02 вер, 2021 12:33, всього редагувалось 1 раз.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1228
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1860 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|538
|272209
|
|
|21363
|3851524
|
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
|
|20
|49314
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|