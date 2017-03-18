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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:26
Raymond написав: vitaliian написав: Raymond написав:
, и сдашь максимум за 6-7 тыс грн, т
6-7 в ирпене цоколь или советский фонд, аренда живенько подросла и квартиры пустыми не стоят, в моем жк 40% в аренде, а 2 года назад сдать даже за 6 была большая удача
хм, странно, я находил на сдачу в Киеве панельки возле метро 1К за 8тис грн, честно, я бы лучше добавил и снял в Киеве за 8т.
Я когда ехал в поезде , парень снимал 1К в Ирпене, это было 3 года назад, говорил за 5 тыс, сам он студент, сейчас наверное реально подросли цены, так как затраты на обслуживание и ремонт тоже выросли, а то получаеться сдавать бесплатно.
Найти объявление это одно, снять что-то неубитое это другое, и это от 10к за однушку
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Faceless
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:27
Хомякоид написав:
Спробуйте продати трохи вище ринка, будинок ззовні непоганий.
Але я не люблю вікна на проїжджу частину. Не купив би там.
так будинок в самісьнькому центрі і вже стоїть 60 років, тим більше в ценрі вже практично немає місця для розбудови нових обєктів, ось зараз там будуть 500-1000м від центру на колишньому речовому ринку, який ще досі трохи діє, але людей всетаки звідти переселять.
Проїджа частина то так, але саме ця квартира 2х стороння, має 1К на проїджу , а з іншої сторони південна сторона у двір, досить тихо і кімната і кухня.
Він там жити теж не збирається, просто питає як скерувати тим активом краще, що не знецінювалася і приносила дохід.
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Raymond
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:30
Raymond написав: Frant написав: Faceless написав:
інвестувати для здачі в оренду в місті, де не живеш чи не буваєш там регулярно - погана ідея.
Можна поручити це довіреній особі.
Якщо вона є в наявності.
так , є знайома ріелтор та і родичі думаю підстрахують, якщо щось когось виселити чи здати!
Питання. Ви коли небудь здавали квартири ?
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Хомякоид
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:34
sequence написав: Raymond написав:
..
Тоесть что в центре Ровно можно сдать за 6-7тыс , что тот же Вышгород, но не уверен будет ли цена новостройки Вышгорода через к примеру 20 лет сопоставима со сталинкой в центре.
будет, еще как. Сталинка вам видится аки Колизей, что 2000 лет простоял и не развалился, но это не так. Там полно проблем с деревянными перекрытиями, первыми и верхними этажами, коммуникациями, проводкой, кривыми полами, потолками. Натурально мне видится капремонт там дороже любого новостроя, если стоит такая задача.
через 20 лет эти проблемы никуда не денутся, скорее усугубятся. Дополнительным прикупом, как вам неоднократно напомнили, получите удаленное администрирование ремонта и арендаторов.
но вам виднее. Если вы так уж хотите оставить, то могли бы и не спрашивать, такое ощущение, что вы просто больше ожидали услышать мнения в поддержку варианта "оставить усьо как есть".
там по-моему не деревянные перекрития, и паркет лежит, еще тот...не развалился кстати.
ОСББ добиваеться с помощью городского бюджета сделать кап ремонт, им нужно насобирать 100т грн на проектную документацию и енергоаудит.
Сам глава ОСББ купил в этом доме 3К.
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Raymond
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:36
Raymond написав: Хомякоид написав:
Спробуйте продати трохи вище ринка, будинок ззовні непоганий.
Але я не люблю вікна на проїжджу частину. Не купив би там.
так будинок в самісьнькому центрі і вже стоїть 60 років, тим більше в ценрі вже практично немає місця для розбудови нових обєктів, ось зараз там будуть 500-1000м від центру на колишньому речовому ринку, який ще досі трохи діє, але людей всетаки звідти переселять.
Проїджа частина то так, але саме ця квартира 2х стороння, має 1К на проїджу , а з іншої сторони південна сторона у двір, досить тихо і кімната і кухня.
Він там жити теж не збирається, просто питає як скерувати тим активом краще, що не знецінювалася і приносила дохід.
На початок спробуйте продати трохи вище ринка (15-20%). Щось мені підказує що продасте.
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Хомякоид
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:36
Хомякоид написав:
Панель та хрущі не брати ні під яким соусом. Якщо не маєте 100% інсайду що будинок знесуть да нададуть нову квартиру.
я так само такої ж думки)
знати би той інсайд....
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Raymond
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:40
Хомякоид написав:
Питання. Ви коли небудь здавали квартири ?
так , здавав, і навіть перездавав подобово, то ще той геморой.
Знімав 1Ку біля мінської на Евро2012, треба було багато докласти зусиль, рекламу, прибирання, роботи всього з 1 квартирою було повно, якщо здавати, то краще навіть трохи дешевше , помісячно, але щоб люди жили аккуратні, чим довше і серце не тьохкало)
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Raymond
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:45
Хомякоид написав:
На початок спробуйте продати трохи вище ринка (15-20%). Щось мені підказує що продасте.
там рядом виставили теж двушку , але всі сторони як раз виходять на проїджу частину, хотіли 50т, зараз спустили за 40, і з пластиковими вікнами, двері відносно нові, тобто купити і можна відразу здавати і не робити там якогось ремонту. Мінус великий, вся сторону на шумну проїджу частину, одностороння.
Ще почали виставляти в інших будинках теж квартири з ремонтом, якщо їх було 4, то тепер 5.
Є думка , якщо всі продають, то треба купувати, і навпаки, якщо всі купують, то треба продавати.
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Raymond
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:50
Raymond написав:
так , здавав, і навіть перездавав подобово, то ще той геморой.
о Долярчик это к тебе)
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:54
Raymond написав:
хм, странно, я находил на сдачу в Киеве панельки возле метро 1К за 8тис грн, честно, я бы лучше добавил и снял в Киеве за 8т.
жить с тараканами и неадекватными соседями в совкошлаке? я пожил, больше не хочу и задаром. В Ирпене за 8 будет новострой с новым ремонтом в 300 метрах от парка. Если поискать можно найти жк с огромной (по меркам Ирпеня) закрытой территорией или с фонтанами или с чем нибудь ещё. 3 года назад цена 5 тыс была, сейчас таких цен не вижу. Нарот заценил Ирпень или по другим причинам, но аренда подросла.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 02 вер, 2021 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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