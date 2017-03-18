RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8452845384548455>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 74
1. Не вище 900
14%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:58

  vitaliian написав:В Ирпене за 8 будет новострой с новым ремонтом в 300 метрах от парка
єдиний нюанс - на дорогу до роботи в Києві і назад - щоденно треба витрачати 1,5х2 = 3 години.
Саме тому орендна ціна новобуду - нижча, ніж у радянської квартири біля метро. :|

  vitaliian написав:Если поискать можно найти жк с огромной (по меркам Ирпеня) закрытой территорией или с фонтанами
фонтани - річ потрібна. Особливо - для швидкої логістики і теплого зимування)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 вер, 2021 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22272
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:04

  vitaliian написав:
  Raymond написав:так , здавав, і навіть перездавав подобово, то ще той геморой.
о Долярчик это к тебе)

Так я хочу такий бізнес повісити на УК.
Тільки б УК нормальну знайти! :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 18.03.21
Подякував: 36 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Raymond написав:так , здавав, і навіть перездавав подобово, то ще той геморой.
о Долярчик это к тебе)

Так я хочу такий бізнес повісити на УК.
Тільки б УК нормальну знайти! :roll:
Це не ви знайдете УК, а вона - вас, бо таких меценатів ще тре пошукати :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29910
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 7235 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:22

  vitaliian написав:жить с тараканами и неадекватными соседями в совкошлаке? я пожил, больше не хочу и задаром.

Орендував найдешевше житло в Києві? Общажку?
Можеш поділитись досвідом з Долярчиком?
Ви вдвох з Флайменом - можете багато чого його навчити, нашого "успішного" левандівця
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22272
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:30

Кабмін затвердив умови приватизації заводу "Більшовик": стартова ціна – 1,39 мільярда
https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/2/677421/

Что увидим: бизнесс-центры или ЖК Манхеттен -2,3,4 ?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12615
З нами з: 10.06.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1435 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:42

  Raymond написав:
  Хомякоид написав:
На початок спробуйте продати трохи вище ринка (15-20%). Щось мені підказує що продасте.



там рядом виставили теж двушку , але всі сторони як раз виходять на проїджу частину, хотіли 50т, зараз спустили за 40, і з пластиковими вікнами, двері відносно нові, тобто купити і можна відразу здавати і не робити там якогось ремонту. Мінус великий, вся сторону на шумну проїджу частину, одностороння.
Ще почали виставляти в інших будинках теж квартири з ремонтом, якщо їх було 4, то тепер 5.
Є думка , якщо всі продають, то треба купувати, і навпаки, якщо всі купують, то треба продавати.


Я б спробував за 40. Потім визначався по переглядах.
Моя думка за 30 не продавати. Робити жлоб ремонт та здавати.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1229
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1860 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:49

  Хомякоид написав:.. Робити жлоб ремонт та здавати.

несолидненько как-то в самисеньком центре, хоть и облцентра, колхозить жлоп-ремонт. Ноблесс оближ - как ни крути, а надо вкинуться нормально.
В отличие от условного Вышгорода
sequence
 
Повідомлень: 5672
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1509 раз.
Подякували: 1483 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:02

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Raymond написав:так , здавав, і навіть перездавав подобово, то ще той геморой.
о Долярчик это к тебе)

Так я хочу такий бізнес повісити на УК.
Тільки б УК нормальну знайти! :roll:



а чого б вам не здати помісячно?
ті хто будуть здавати подобово, то теж захочуть заробити, вам тоді б краще здати комусь порядному і помісячно.
Raymond
 
Повідомлень: 1010
З нами з: 16.12.08
Подякував: 200 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:03

Віталя не при чому...

У Києві на станції "Святошин" обвалилася стіна після капітального ремонту
change_pm
 
Повідомлень: 4397
З нами з: 03.02.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 878 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав: В отличие от условного Вышгорода

там вообще дбк с типа ремонтом сдавала
ну и когда запустят эльку до почайны и вокзала вообще весело будет

а вообще то этот оффтоп про ровно пора прекращать
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9729
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2190 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8452845384548455>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
538 272296
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 19:55
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2135, 2136, 2137
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21363 3851649
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49314
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33947)
02.09.2021 15:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.