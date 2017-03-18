Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:58
vitaliian написав:
В Ирпене за 8 будет новострой с новым ремонтом в 300 метрах от парка
єдиний нюанс - на дорогу до роботи в Києві і назад - щоденно треба витрачати 1,5х2 = 3 години.
Саме тому орендна ціна новобуду - нижча, ніж у радянської квартири біля метро.
vitaliian написав:
Если поискать можно найти жк с огромной (по меркам Ирпеня) закрытой территорией или с фонтанами
фонтани - річ потрібна. Особливо - для швидкої логістики і теплого зимування)))
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Frant
в Чет 02 вер, 2021 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 13:04
vitaliian написав: Raymond написав:
так , здавав, і навіть перездавав подобово, то ще той геморой.
о Долярчик это к тебе)
Так я хочу такий бізнес повісити на УК.
Тільки б УК нормальну знайти!
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Додано: Чет 02 вер, 2021 13:18
Успіх написав: vitaliian написав: Raymond написав:
так , здавав, і навіть перездавав подобово, то ще той геморой.
о Долярчик это к тебе)
Так я хочу такий бізнес повісити на УК.
Тільки б УК нормальну знайти!
Це не ви знайдете УК, а вона - вас, бо таких меценатів ще тре пошукати
Faceless
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Додано: Чет 02 вер, 2021 13:22
vitaliian написав:
жить с тараканами и неадекватными соседями в совкошлаке? я пожил, больше не хочу и задаром.
Орендував найдешевше житло в Києві? Общажку?
Можеш поділитись досвідом з Долярчиком?
Ви вдвох з Флайменом - можете багато чого його навчити, нашого "успішного" левандівця
Frant
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Додано: Чет 02 вер, 2021 13:30
Кабмін затвердив умови приватизації заводу "Більшовик": стартова ціна – 1,39 мільярда
https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/2/677421/
Что увидим: бизнесс-центры или ЖК Манхеттен -2,3,4 ?
Serg-ik
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Додано: Чет 02 вер, 2021 13:42
Raymond написав: Хомякоид написав:
На початок спробуйте продати трохи вище ринка (15-20%). Щось мені підказує що продасте.
там рядом виставили теж двушку , але всі сторони як раз виходять на проїджу частину, хотіли 50т, зараз спустили за 40, і з пластиковими вікнами, двері відносно нові, тобто купити і можна відразу здавати і не робити там якогось ремонту. Мінус великий, вся сторону на шумну проїджу частину, одностороння.
Ще почали виставляти в інших будинках теж квартири з ремонтом, якщо їх було 4, то тепер 5.
Є думка , якщо всі продають, то треба купувати, і навпаки, якщо всі купують, то треба продавати.
Я б спробував за 40. Потім визначався по переглядах.
Моя думка за 30 не продавати. Робити жлоб ремонт та здавати.
Хомякоид
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Додано: Чет 02 вер, 2021 13:49
Хомякоид написав:
.. Робити жлоб ремонт та здавати.
несолидненько как-то в самисеньком центре, хоть и облцентра, колхозить жлоп-ремонт. Ноблесс оближ - как ни крути, а надо вкинуться нормально.
В отличие от условного Вышгорода
sequence
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Додано: Чет 02 вер, 2021 14:02
Успіх написав: vitaliian написав: Raymond написав:
так , здавав, і навіть перездавав подобово, то ще той геморой.
о Долярчик это к тебе)
Так я хочу такий бізнес повісити на УК.
Тільки б УК нормальну знайти!
а чого б вам не здати помісячно?
ті хто будуть здавати подобово, то теж захочуть заробити, вам тоді б краще здати комусь порядному і помісячно.
Raymond
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Додано: Чет 02 вер, 2021 14:03
У Києві на станції "Святошин" обвалилася стіна після капітального ремонту
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Додано: Чет 02 вер, 2021 14:07
sequence написав: В отличие от условного Вышгорода
там вообще дбк с типа ремонтом сдавала
ну и когда запустят эльку до почайны и вокзала вообще весело будет
а вообще то этот оффтоп про ровно пора прекращать
kingkongovets
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