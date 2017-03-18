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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8452845384548455

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 74
1. Не вище 900
14%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:08

  Хомякоид написав:
Я б спробував за 40. Потім визначався по переглядах.
Моя думка за 30 не продавати. Робити жлоб ремонт та здавати.


Ви прям мої думки читаєте, я йому теж так само сказав, він каже , та де там , коли є дешевше, кажу хто як купує хто як продає, повісити в центрі "продам і тел", янтирщиків і людей з баблом в РВ хватає, тому там нерух по ціні харьківської.
Так Ірпінь і Вишгород не погано, але в спальних районах там хто зна яка ситуація буде, коли населення тільки катастрофічно вниз, повісити потім вивіску продам, то мало людей гляне, бо то спальний , а тут відразу більше переглядів бо обл центр і центр)
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:11

  sequence написав:
  Хомякоид написав:.. Робити жлоб ремонт та здавати.

несолидненько как-то в самисеньком центре, хоть и облцентра, колхозить жлоп-ремонт. Ноблесс оближ - как ни крути, а надо вкинуться нормально.
В отличие от условного Вышгорода



люди з села їдуть , а тут ще в центрі обл центру хоть зі жлоб ремонтом, головне їм, щоб оренда дешевша, не всі потягнуть 10 тис на оренду з ремонтом в новобуді.
Є різниця , чистенько, можна жити за 6 тис чи за 10 тис , новобуд кращий ремонт, ну звісно , будуть програмісти що можливо тих 4 тис переплатять, а дехто краще подумає, то не моє і буде економити 4 тис щомісячно.
Raymond
 
Повідомлень: 1010
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