|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 вер, 2021 14:11
sequence написав: Хомякоид написав:
.. Робити жлоб ремонт та здавати.
несолидненько как-то в самисеньком центре, хоть и облцентра, колхозить жлоп-ремонт. Ноблесс оближ - как ни крути, а надо вкинуться нормально.
В отличие от условного Вышгорода
люди з села їдуть , а тут ще в центрі обл центру хоть зі жлоб ремонтом, головне їм, щоб оренда дешевша, не всі потягнуть 10 тис на оренду з ремонтом в новобуді.
Є різниця , чистенько, можна жити за 6 тис чи за 10 тис , новобуд кращий ремонт, ну звісно , будуть програмісти що можливо тих 4 тис переплатять, а дехто краще подумає, то не моє і буде економити 4 тис щомісячно.
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1014
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 14:30
Raymond написав: sequence написав: Хомякоид написав:
.. Робити жлоб ремонт та здавати.
несолидненько как-то в самисеньком центре, хоть и облцентра, колхозить жлоп-ремонт. Ноблесс оближ - как ни крути, а надо вкинуться нормально.
В отличие от условного Вышгорода
люди з села їдуть , а тут ще в центрі обл центру хоть зі жлоб ремонтом, головне їм, щоб оренда дешевша, не всі потягнуть 10 тис на оренду з ремонтом в новобуді.
Є різниця , чистенько, можна жити за 6 тис чи за 10 тис , новобуд кращий ремонт, ну звісно , будуть програмісти що можливо тих 4 тис переплатять, а дехто краще подумає, то не моє і буде економити 4 тис щомісячно.
Так в чем тогда логика "центра"?
Сдавать жильё колхозникам, со всеми рисками, в супер центре, но со скромным ремонтом, по той же цене, что и в соседнем районе, да и во всем городе, просто потому что нет денех на ремонт?
не, все хватит с меня на сегодня ровенской недвиги )))
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5674
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1509 раз.
- Подякували: 1483 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 вер, 2021 14:31
sequence написав: Хомякоид написав:
.. Робити жлоб ремонт та здавати.
несолидненько как-то в самисеньком центре, хоть и облцентра, колхозить жлоп-ремонт. Ноблесс оближ - как ни крути, а надо вкинуться нормально.
В отличие от условного Вышгорода
а без лифта-солидно? Разорится на оплате услуг по заносу стройматериалов.
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12616
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 1436 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 вер, 2021 14:37
airmax78 написав:С фонтаном полный порядок - офигенный фонтан. Идиоты те, кто не закрыл проезд.
фонтан «инвестор» пообещал восстановить до конца надели, тупорылый чудак на букву м, доставлявший бутилированную воду и поленившийся пройти конечный путь пешком будет, конечно, крайним
а вообще это яркий проеп департамента аренды, по понятиям отвечать и покрывать убытки должен арендатор, а тому его должна возместить страховая, а водила должен заплатить дедактибл, или хз как это правильно называется и работать дальше
а так ему почку придется продавать
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 02 вер, 2021 14:44, всього редагувалось 1 раз.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9731
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1307 раз.
- Подякували: 2190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 14:38
Serg-ik написав:
..
а без лифта-солидно? Разорится на оплате услуг по заносу стройматериалов.
Серж, покупайте эту квартиру за 40, и живите, как вы давно и мечтали, в хорошем доме, в са-амом центре. Центре Ровно.
Еще и на ремонт останется.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5674
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1509 раз.
- Подякували: 1483 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:12
І шо ж ми там бачим? А ми там бачим, що будівництво метро припинено, тонелі та обладнання залиті водою, на все будівництво кілька робочих займаються дрібними роботами на поверхні.
На Садах те саме, лише на самому початку менше десятка робочих з чимось вовтузяться, а далі все в такому стані як і минулого року. За Центральною дорогою взагалі не видно ні робочих ні техніки, як були опори залиті рік тому так і є, а за залізною дорогою дачі як стояли так і стоять.
А де гроші?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1809
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:14
Raymond написав:
а чого б вам не здати помісячно?
ті хто будуть здавати подобово, то теж захочуть заробити, вам тоді б краще здати комусь порядному і помісячно
Так і по місячно - трохи геморно.
А наскільки прайс відрізняється помісячної від довготривалої оренди?
Чи гра вартує свічок?))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1438
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:23
Frant написав: vitaliian написав:
В Ирпене за 8 будет новострой с новым ремонтом в 300 метрах от парка
єдиний нюанс - на дорогу до роботи в Києві і назад - щоденно треба витрачати 1,5х2 = 3 години.
Саме тому орендна ціна новобуду - нижча, ніж у радянської квартири біля метро.
vitaliian написав:
Если поискать можно найти жк с огромной (по меркам Ирпеня) закрытой территорией или с фонтанами
фонтани - річ потрібна. Особливо - для швидкої логістики і теплого зимування)))
100500 раз писалося:
- що кому дуже тре, то машиною 15 хв. до корків в Києві, а в Києві там всі стоять і куяни і некуяни
- багато хто працює з дому, і в Києві буває раз в місяць від сили
- 15..20 хв. ШРТ типу електричка до ШРТ типу метро, що більшості куян недоступно
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25826
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1272 раз.
- Подякували: 1989 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:25
change_pm написав:
У Києві на станції "Святошин" обвалилася стіна після капітального ремонту
то шкляний міст, то хвонтант, то стіна ... то все Путін
але останнє то Укразалізниця ... Віталя ніпричом, не наганяй
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 02 вер, 2021 15:28, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25826
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1272 раз.
- Подякували: 1989 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:27
sequence написав:
люди з села їдуть , а тут ще в центрі обл центру хоть зі жлоб ремонтом, головне їм, щоб оренда дешевша, не всі потягнуть 10 тис на оренду з ремонтом в новобуді.
Є різниця , чистенько, можна жити за 6 тис чи за 10 тис , новобуд кращий ремонт, ну звісно , будуть програмісти що можливо тих 4 тис переплатять, а дехто краще подумає, то не моє і буде економити 4 тис щомісячно.
Так в чем тогда логика "центра"?
Сдавать жильё колхозникам, со всеми рисками, в супер центре, но со скромным ремонтом, по той же цене, что и в соседнем районе, да и во всем городе, просто потому что нет денех на ремонт?
не, все хватит с меня на сегодня ровенской недвиги )))
понимаете, не каждый полезит на 4 высокий этаж (семьи с колясками тоже отпадают, и те у кого есть бабло предпочитают снять квартиру в новом доме с ремонтом и лифтом)
Вот из-за этого нюанса не стоит вкладываться также в дорогостоящий ремонт.
По-этому из всего выше написаного видимо самый лучший вариант избавиться за 35-40 тыс.
Лишь бы доляр устоял, а то такое в мире творится...
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1014
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|538
|272381
|
|
|21363
|3851775
|
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
|
|20
|49314
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|