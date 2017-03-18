Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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люди з села їдуть , а тут ще в центрі обл центру хоть зі жлоб ремонтом, головне їм, щоб оренда дешевша, не всі потягнуть 10 тис на оренду з ремонтом в новобуді. Є різниця , чистенько, можна жити за 6 тис чи за 10 тис , новобуд кращий ремонт, ну звісно , будуть програмісти що можливо тих 4 тис переплатять, а дехто краще подумає, то не моє і буде економити 4 тис щомісячно. Так в чем тогда логика "центра"? Сдавать жильё колхозникам, со всеми рисками, в супер центре, но со скромным ремонтом, по той же цене, что и в соседнем районе, да и во всем городе, просто потому что нет денех на ремонт? не, все хватит с меня на сегодня ровенской недвиги )))
понимаете, не каждый полезит на 4 высокий этаж (семьи с колясками тоже отпадают, и те у кого есть бабло предпочитают снять квартиру в новом доме с ремонтом и лифтом) Вот из-за этого нюанса не стоит вкладываться также в дорогостоящий ремонт. По-этому из всего выше написаного видимо самый лучший вариант избавиться за 35-40 тыс. Лишь бы доляр устоял, а то такое в мире творится...
по поводу аренды есть отдельная ветка тут обсуждаются цены киевской недвиги прекращайте оффтоп
що буде за 1 рік Вам тут ніхто не скаже, а здача аж 2кв.2024р, перенесіть в кращому випадку на 2025рік. Та ще й на "срачках закуличках", можна було б вкластися якщо б 100% добудували б , і потім дорожче перепродати, а так , то Ваш ризик.