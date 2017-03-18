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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8453845484558456

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 74
1. Не вище 900
14%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Raymond написав:
  sequence написав:

люди з села їдуть , а тут ще в центрі обл центру хоть зі жлоб ремонтом, головне їм, щоб оренда дешевша, не всі потягнуть 10 тис на оренду з ремонтом в новобуді.
Є різниця , чистенько, можна жити за 6 тис чи за 10 тис , новобуд кращий ремонт, ну звісно , будуть програмісти що можливо тих 4 тис переплатять, а дехто краще подумає, то не моє і буде економити 4 тис щомісячно.
Так в чем тогда логика "центра"?
Сдавать жильё колхозникам, со всеми рисками, в супер центре, но со скромным ремонтом, по той же цене, что и в соседнем районе, да и во всем городе, просто потому что нет денех на ремонт?
не, все хватит с меня на сегодня ровенской недвиги )))



понимаете, не каждый полезит на 4 высокий этаж (семьи с колясками тоже отпадают, и те у кого есть бабло предпочитают снять квартиру в новом доме с ремонтом и лифтом)
Вот из-за этого нюанса не стоит вкладываться также в дорогостоящий ремонт.
По-этому из всего выше написаного видимо самый лучший вариант избавиться за 35-40 тыс.
Лишь бы доляр устоял, а то такое в мире творится... :roll:
по поводу аренды есть отдельная ветка
тут обсуждаются цены киевской недвиги
прекращайте оффтоп
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А кто что думает про этот апарт-комплекс? https://lun.ua/uk/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1 ... 1%97%D0%B2
Стрёмный ли застройщик? Достроит ли? Поделитесь,пожалуйста,мнением.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:32

  kingkongovets написав:
по поводу аренды есть отдельная ветка
тут обсуждаются цены киевской недвиги
прекращайте оффтоп[/quote]


ок, но я думаю многим здесь тоже было интересно, что твориться в регионах)
и спасибо всем за советы!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:38

  1973cc11 написав:А кто что думает про этот апарт-комплекс? https://lun.ua/uk/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1 ... 1%97%D0%B2
Стрёмный ли застройщик? Достроит ли? Поделитесь,пожалуйста,мнением.



що буде за 1 рік Вам тут ніхто не скаже, а здача аж 2кв.2024р, перенесіть в кращому випадку на 2025рік.
Та ще й на "срачках закуличках", можна було б вкластися якщо б 100% добудували б , і потім дорожче перепродати, а так , то Ваш ризик.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Raymond написав:По-этому из всего выше написаного видимо самый лучший вариант избавиться за 35-40 тыс.

Так, це кращий варіант.
А ще, як варіант, зробити там хостел на 12-15 койко-місць)))
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