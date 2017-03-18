sequence написав:

люди з села їдуть , а тут ще в центрі обл центру хоть зі жлоб ремонтом, головне їм, щоб оренда дешевша, не всі потягнуть 10 тис на оренду з ремонтом в новобуді.Є різниця , чистенько, можна жити за 6 тис чи за 10 тис , новобуд кращий ремонт, ну звісно , будуть програмісти що можливо тих 4 тис переплатять, а дехто краще подумає, то не моє і буде економити 4 тис щомісячно.Так в чем тогда логика "центра"?Сдавать жильё колхозникам, со всеми рисками, в супер центре, но со скромным ремонтом, по той же цене, что и в соседнем районе, да и во всем городе, просто потому что нет денех на ремонт?не, все хватит с меня на сегодня ровенской недвиги )))