Додано: Чет 02 вер, 2021 18:41

Raymond написав: Привіт всім!

Хто може що порадити і як всетаки краще поступити в данній ситуації.

В мого двоюродного брата помер батько, який жив в центрі Рівного, лишилася у спадок квартира з боргами по коммуналці десь біля 25000-30000грн.

Запитав, що порадити, та і сам не знаю, живе поки, що в Києві.

Квартиру міг би здати в оренду , але не може, вона просто "убита", голуби на балконах, вікна , двері , сантехніка все ще 60х років і в занедбанному , жахливому стані, та ще й останній 4 поверх без ліфту.

Плюси: товсті цегляні стіни і самий центр, і можливо на наступний рік ОСББ дасть можливіть встановлювати автономку , якщо звісно всі погодяться. Привіт всім!Хто може що порадити і як всетаки краще поступити в данній ситуації.В мого двоюродного брата помер батько, який жив в центрі Рівного, лишилася у спадок квартира з боргами по коммуналці десь біля 25000-30000грн.Запитав, що порадити, та і сам не знаю, живе поки, що в Києві.Квартиру міг би здати в оренду , але не може, вона просто "убита", голуби на балконах, вікна , двері , сантехніка все ще 60х років і в занедбанному , жахливому стані, та ще й останній 4 поверх без ліфту.Плюси: товсті цегляні стіни і самий центр, і можливо на наступний рік ОСББ дасть можливіть встановлювати автономку , якщо звісно всі погодяться.

Из моего опыта и опыта моих знакомых ремонта нечто подобного.Если для жизни себя, то ремонт выйдет затратно, как по деньгам, так и по времени.Скрытых дефектов может быть овер множество.Надеятся, что ОСББ, возможно, сделает ремонт - ну таке.Ремонта там до фига, а ОСББ деньги берёт не из воздуха, а из взносов жильцов.Есть программы 70/30, но нет программ 100/0, где 100 - это деньги из бюджетаПод аренду, возможно. Но убитое убьют ещё больше - убивать жильё могут до бесконечности.А простым "мы тут поклеим обои" - не обойдёшьсяКстати, долги по коммуналке переходят к тому, кто унаследует жильё. Dura lexИМХО - продавать. И пусть весь этот геморрой, кроме долгов по коммуналке, решает следующий владелец