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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8454845584568457

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 74
1. Не вище 900
14%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:30

  Raymond написав:
  Успіх написав:
  Raymond написав:По-этому из всего выше написаного видимо самый лучший вариант избавиться за 35-40 тыс.

Так, це кращий варіант.
А ще, як варіант, зробити там хостел на 12-15 койко-місць)))


ви що , там такі сусіди , що потім жити не дадуть , то відпадає однозначно.
там або здавати подобово, або довготривало, дорого не здасться , бо без ліфта 4 поверх(

Як мені пояснили мої сусіди у Вайбер-групі, що тільки подобовка - це зло!
А от хостел - ні, так як там переважно сидить адміністратор і дивиться за порядком!
Навіть (каже сусідка), що як вона була у хостелі, то там зразу попереджували що після 10ї не шуміти/ходити тихенько, щоб не заважати сусідам по кімнаті.
Так що каже, що максимум, що з шуму було, то хіба що чийсь храп! :mrgreen:

Так що над хостелом варто подумати ;)
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Занесло в ФТ снова.
Интересно, может быть на первом этаже АППС Люкс кафешка Illy?
Зображення
судя по чуть заваленному горизонту фото реальное, а выглядит как рендер)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:39

  Slon_Nosov написав:
  1973cc11 написав:А кто что думает про этот апарт-комплекс? https://lun.ua/uk/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1 ... 1%97%D0%B2
Стрёмный ли застройщик? Достроит ли? Поделитесь,пожалуйста,мнением.


обязательно кто-то достроит, а там и метро уже проложат! отличное место


Причем 2 !!!


Зображення
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:41

  Raymond написав:Привіт всім!
Хто може що порадити і як всетаки краще поступити в данній ситуації.
В мого двоюродного брата помер батько, який жив в центрі Рівного, лишилася у спадок квартира з боргами по коммуналці десь біля 25000-30000грн.
Запитав, що порадити, та і сам не знаю, живе поки, що в Києві.
Квартиру міг би здати в оренду , але не може, вона просто "убита", голуби на балконах, вікна , двері , сантехніка все ще 60х років і в занедбанному , жахливому стані, та ще й останній 4 поверх без ліфту.
Плюси: товсті цегляні стіни і самий центр, і можливо на наступний рік ОСББ дасть можливіть встановлювати автономку , якщо звісно всі погодяться.

Из моего опыта и опыта моих знакомых ремонта нечто подобного.

Если для жизни себя, то ремонт выйдет затратно, как по деньгам, так и по времени.
Скрытых дефектов может быть овер множество.

Надеятся, что ОСББ, возможно, сделает ремонт - ну таке.
Ремонта там до фига, а ОСББ деньги берёт не из воздуха, а из взносов жильцов.
Есть программы 70/30, но нет программ 100/0, где 100 - это деньги из бюджета

Под аренду, возможно. Но убитое убьют ещё больше - убивать жильё могут до бесконечности.
А простым "мы тут поклеим обои" - не обойдёшься

Кстати, долги по коммуналке переходят к тому, кто унаследует жильё. Dura lex

ИМХО - продавать. И пусть весь этот геморрой, кроме долгов по коммуналке, решает следующий владелец
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:44

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:С фонтаном полный порядок - офигенный фонтан. Идиоты те, кто не закрыл проезд.


фонтан «инвестор» пообещал восстановить до конца надели, тупорылый чудак на букву м, доставлявший бутилированную воду и поленившийся пройти конечный путь пешком будет, конечно, крайним

а вообще это яркий проеп департамента аренды, по понятиям отвечать и покрывать убытки должен арендатор, а тому его должна возместить страховая, а водила должен заплатить дедактибл, или хз как это правильно называется и работать дальше
а так ему почку придется продавать

Э неее, если там не поставят столбы, убирающиеся в землю, препятствующие проезду - это повторится снова. Потому что когда фонтан не работает - фиг поймешь что там фонтан. Тем более водила, который приезжает на свой 20й заказ за день.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:45

  airmax78 написав:Занесло в ФТ снова.
Интересно, может быть на первом этаже АППС Люкс кафешка Illy?
Зображення

спейшл 4u
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g294013-d6582106-Reviews-Aldar_HQ_Building-Abu_Dhabi_Emirate_of_Abu_Dhabi.html
2010 рік, МЗК вже не модні? пожовкло і відпало?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:48

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:С фонтаном полный порядок - офигенный фонтан. Идиоты те, кто не закрыл проезд.


фонтан «инвестор» пообещал восстановить до конца надели, тупорылый чудак на букву м, доставлявший бутилированную воду и поленившийся пройти конечный путь пешком будет, конечно, крайним

а вообще это яркий проеп департамента аренды, по понятиям отвечать и покрывать убытки должен арендатор, а тому его должна возместить страховая, а водила должен заплатить дедактибл, или хз как это правильно называется и работать дальше
а так ему почку придется продавать

Э неее, если там не поставят столбы, убирающиеся в землю, препятствующие проезду - это повторится снова. Потому что когда фонтан не работает - фиг поймешь что там фонтан. Тем более водила, который приезжает на свой 20й заказ за день.

тре слідувати порадам ККЦ, і просто замінувати, бо по інакшому народ не розуміє, тільки груба сила
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:49

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:С фонтаном полный порядок - офигенный фонтан. Идиоты те, кто не закрыл проезд.


фонтан «инвестор» пообещал восстановить до конца надели, тупорылый чудак на букву м, доставлявший бутилированную воду и поленившийся пройти конечный путь пешком будет, конечно, крайним

а вообще это яркий проеп департамента аренды, по понятиям отвечать и покрывать убытки должен арендатор, а тому его должна возместить страховая, а водила должен заплатить дедактибл, или хз как это правильно называется и работать дальше
а так ему почку придется продавать

Э неее, если там не поставят столбы, убирающиеся в землю, препятствующие проезду - это повторится снова. Потому что когда фонтан не работает - фиг поймешь что там фонтан. Тем более водила, который приезжает на свой 20й заказ за день.

Недавно видел, как нечто бусовое ехало на красный свет светофора. Ехало тупо
Его даже не смутило, что ему фафакали. Ему надо было
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:51

  pesikot написав:Недавно видел, как нечто бусовое ехало на красный свет светофора. Ехало тупо
Его даже не смутило, что ему фафакали. Ему надо было

розстріляти на місці (народ понімає грубу силу, а фафакати - проявляти слабість)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:С фонтаном полный порядок - офигенный фонтан. Идиоты те, кто не закрыл проезд.


фонтан «инвестор» пообещал восстановить до конца надели, тупорылый чудак на букву м, доставлявший бутилированную воду и поленившийся пройти конечный путь пешком будет, конечно, крайним

а вообще это яркий проеп департамента аренды, по понятиям отвечать и покрывать убытки должен арендатор, а тому его должна возместить страховая, а водила должен заплатить дедактибл, или хз как это правильно называется и работать дальше
а так ему почку придется продавать

Э неее, если там не поставят столбы, убирающиеся в землю, препятствующие проезду - это повторится снова. Потому что когда фонтан не работает - фиг поймешь что там фонтан. Тем более водила, который приезжает на свой 20й заказ за день.
«безбарьерное пространстро» по украински бл
водила должен был быть и 100% был проинструктмрован, там четкая схема проезда
это огромный минус для оператора доставки, считаю шо его должны заставить в итоге заплатить за все и он заплатит

зы: а зачем там болларды - ездить там все равно никогда нельзя, зачем их убирающимися делать?
надо ежи и противотанковые бетонные надолбы
и колючку по периметру
kingkongovets
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