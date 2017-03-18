Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Занесло в ФТ снова. Интересно, может быть на первом этаже АППС Люкс кафешка Illy?
судя по чуть заваленному горизонту фото реальное, а выглядит как рендер)
Офигенно там. Надо было сделать остановку на машине где-то, сделать срочную работу - и как раз поворачивал на Туполева. Решил воспользоваться случаем. "Концептуальный говноблок vs целебный АППС Люкс."...
airmax78 написав:Э неее, если там не поставят столбы, убирающиеся в землю, препятствующие проезду - это повторится снова. Потому что когда фонтан не работает - фиг поймешь что там фонтан. Тем более водила, который приезжает на свой 20й заказ за день.
«безбарьерное пространстро» по украински бл водила должен был быть и 100% был проинструктирован, там четкая схема проезда это огромный минус для оператора доставки, считаю шо его должны заставить в итоге заплатить за все и он заплатит
зы: а зачем там болларды - ездить там все равно никогда нельзя, зачем их убирающимися делать? надо ежи и противотанковые бетонные надолбы и колючку по периметру
Вот к сожалению да. Если есть физическая возможность куда-то проехать беспрепятсвенно - какой-то далпайоп обязательно туда проедет. Не обязательно с доставкой. Может и просто так. Запарковаться например. Там же с парковкой Ж.