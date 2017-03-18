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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8456845784588459>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 74
1. Не вище 900
14%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:54

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Занесло в ФТ снова.
Интересно, может быть на первом этаже АППС Люкс кафешка Illy?
Зображення
судя по чуть заваленному горизонту фото реальное, а выглядит как рендер)

Офигенно там. Надо было сделать остановку на машине где-то, сделать срочную работу - и как раз поворачивал на Туполева. Решил воспользоваться случаем.
"Концептуальный говноблок vs целебный АППС Люкс."...
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:55

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Востаннє редагувалось pesikot в Чет 02 вер, 2021 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:56

  flyman написав:
  pesikot написав:Недавно видел, как нечто бусовое ехало на красный свет светофора. Ехало тупо
Его даже не смутило, что ему фафакали. Ему надо было

розстріляти на місці (народ понімає грубу силу, а фафакати - проявляти слабість)

скольких растрелял ?
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:57

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Э неее, если там не поставят столбы, убирающиеся в землю, препятствующие проезду - это повторится снова. Потому что когда фонтан не работает - фиг поймешь что там фонтан. Тем более водила, который приезжает на свой 20й заказ за день.
«безбарьерное пространстро» по украински бл
водила должен был быть и 100% был проинструктирован, там четкая схема проезда
это огромный минус для оператора доставки, считаю шо его должны заставить в итоге заплатить за все и он заплатит

https://www.facebook.com/18872809982107 ... 72695/?d=n

зы: а зачем там болларды - ездить там все равно никогда нельзя, зачем их убирающимися делать?
надо ежи и противотанковые бетонные надолбы
и колючку по периметру

Вот к сожалению да. Если есть физическая возможность куда-то проехать беспрепятсвенно - какой-то далпайоп обязательно туда проедет. Не обязательно с доставкой. Может и просто так. Запарковаться например. Там же с парковкой Ж.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А можна це залишити для Сержика? А то він так і ніколи не купить квартиркО :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:23

Fed is stoking another real estate price bubble that will wipe out home equity, investor Peter Boockvar warns
https://www.cnbc.com/2021/08/27/housing ... warns.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:25

  airmax78 написав:Занесло в ФТ снова.
Интересно, может быть на первом этаже АППС Люкс кафешка Illy?
Зображення


Жесть. Хіба там можна жити?

Я надіюсь Ви хоч до цілющої панелі аппс доторкнулися після цього овноблока?
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:28

zРадио
Так понижение где ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:33

  pesikot написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:Недавно видел, как нечто бусовое ехало на красный свет светофора. Ехало тупо
Его даже не смутило, что ему фафакали. Ему надо было

розстріляти на місці (народ понімає грубу силу, а фафакати - проявляти слабість)

скольких растрелял ?

це до ККЦ, я гуманіст
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:37

  flyman написав:
  pesikot написав:
  flyman написав:розстріляти на місці (народ понімає грубу силу, а фафакати - проявляти слабість)

скольких растрелял ?

це до ККЦ, я гуманіст

То есть - балабол.
Проезд на красный - ты гуманист, когда ты проезжаешь на красный

Но никогда не гуманист, когда проезжает другой на красный свет
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 02 вер, 2021 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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