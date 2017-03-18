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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8456845784588459

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 74
1. Не вище 900
14%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:40

  Slon_Nosov написав:
  1973cc11 написав:А кто что думает про этот апарт-комплекс? https://lun.ua/uk/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1 ... 1%97%D0%B2
Стрёмный ли застройщик? Достроит ли? Поделитесь,пожалуйста,мнением.


обязательно кто-то достроит, а там и метро уже проложат! отличное место, чистый воздух, а к 24-му году два новых моста на левый берег построят, плюс воскресенский достроят, кинконговец не даст соврать!

А то что это апартаменты,а не квартиры? И при продаже 6.5 процентов всегда...??? И,не могу понять,близость Троещинского рынка-это плюс или минус?
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:46

  Frant написав:я впевнений, що прогноз зРадіо - справдиться.


Примитивы. Неучи. Шариковы. Оба. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:48

  pesikot написав:То есть - балабол.
Проезд на красный - ты гуманист, когда ты проезжаешь на красный

Но никогда не гуманист, когда проезжает другой на красный свет

кицю, в мене нема ТЗ, і на червоне не їду
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:04

  airmax78 написав:Занесло в ФТ снова.
Интересно, может быть на первом этаже АППС Люкс кафешка Illy?
Зображення

Семінар по обміну рилівським досвідом? :o
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:13

  Libo написав:
  Frant написав:я впевнений, що прогноз зРадіо - справдиться.


Примитивы. Неучи. Шариковы. Оба. :?

о, кацапський прапор відмітився )))

зі. я друкую всліпу української на англо/арабській клаві

ззі. розкажи нам невучам, що буде, коли припинити поливати "квітку" чи залити її водою? "здохне"...

Так і заливання баблом омериги ні до чого доброго не доведе...

1.1 трлн баксів обратного репо, ростущій інфлец, і т.д. до добра не доведе... але деми по іншому на вміють...

Ну, нічо, нам українцям не звикати пояси затягувати, а ось омерожиртрестам на талонах на їжу навряд чи вийде :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:15

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Damien написав:Живу в таком доме. После рождения ребенка в детской был повешен гигрометр - когда окна закрыты(осень, зима, ранняя весна) без дополнительного увлажнения показывал около 20%. Врач сказал, что надо около 50% поддерживать. Купил увлажнитель. За сутки до 5л воды расходовал. Только выключаешь его и влажность стремительно падает.
Так что наличием аквариума проблему не решить, столько не испаряется


Вы теперь кровный враг Макса и Первого - одному как-то с этим жить надо учиться, другого оставят без премии. Он итак нервничает. Тиждень болю не возвестил. Вразнос пошел.

Т.е. Вас не смутило, что говноблок работает в режиме жидкостного вампира только в отопительный сезон, а потом, внезапно, его физические свойства меняются, и он оставляет своих мумифицированных заложников в покое.

В остальное время окна на проветривание открыты, т.е влажность в квартире в любом случае будет равна влажности снаружи дома. Мои наблюдения не доказывают(и не опровергают) того, что газоблок поглощает влагу
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:26

  flyman написав:
  pesikot написав:То есть - балабол.
Проезд на красный - ты гуманист, когда ты проезжаешь на красный

Но никогда не гуманист, когда проезжает другой на красный свет

кицю, в мене нема ТЗ, і на червоне не їду

Ешё и тупой балабол
pesikot
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