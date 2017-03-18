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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8457845884598460>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 74
1. Не вище 900
14%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:40

  Slon_Nosov написав:
  1973cc11 написав:А кто что думает про этот апарт-комплекс? https://lun.ua/uk/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1 ... 1%97%D0%B2
Стрёмный ли застройщик? Достроит ли? Поделитесь,пожалуйста,мнением.


обязательно кто-то достроит, а там и метро уже проложат! отличное место, чистый воздух, а к 24-му году два новых моста на левый берег построят, плюс воскресенский достроят, кинконговец не даст соврать!

А то что это апартаменты,а не квартиры? И при продаже 6.5 процентов всегда...??? И,не могу понять,близость Троещинского рынка-это плюс или минус?
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:46

  Frant написав:я впевнений, що прогноз зРадіо - справдиться.


Примитивы. Неучи. Шариковы. Оба. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:48

  pesikot написав:То есть - балабол.
Проезд на красный - ты гуманист, когда ты проезжаешь на красный

Но никогда не гуманист, когда проезжает другой на красный свет

кицю, в мене нема ТЗ, і на червоне не їду
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:04

  airmax78 написав:Занесло в ФТ снова.
Интересно, может быть на первом этаже АППС Люкс кафешка Illy?
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Семінар по обміну рилівським досвідом? :o
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:13

  Libo написав:
  Frant написав:я впевнений, що прогноз зРадіо - справдиться.


Примитивы. Неучи. Шариковы. Оба. :?

о, кацапський прапор відмітився )))

зі. я друкую всліпу української на англо/арабській клаві

ззі. розкажи нам невучам, що буде, коли припинити поливати "квітку" чи залити її водою? "здохне"...

Так і заливання баблом омериги ні до чого доброго не доведе...

1.1 трлн баксів обратного репо, ростущій інфлец, і т.д. до добра не доведе... але деми по іншому на вміють...

Ну, нічо, нам українцям не звикати пояси затягувати, а ось омерожиртрестам на талонах на їжу навряд чи вийде :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:15

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Damien написав:Живу в таком доме. После рождения ребенка в детской был повешен гигрометр - когда окна закрыты(осень, зима, ранняя весна) без дополнительного увлажнения показывал около 20%. Врач сказал, что надо около 50% поддерживать. Купил увлажнитель. За сутки до 5л воды расходовал. Только выключаешь его и влажность стремительно падает.
Так что наличием аквариума проблему не решить, столько не испаряется


Вы теперь кровный враг Макса и Первого - одному как-то с этим жить надо учиться, другого оставят без премии. Он итак нервничает. Тиждень болю не возвестил. Вразнос пошел.

Т.е. Вас не смутило, что говноблок работает в режиме жидкостного вампира только в отопительный сезон, а потом, внезапно, его физические свойства меняются, и он оставляет своих мумифицированных заложников в покое.

В остальное время окна на проветривание открыты, т.е влажность в квартире в любом случае будет равна влажности снаружи дома. Мои наблюдения не доказывают(и не опровергают) того, что газоблок поглощает влагу
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:26

  flyman написав:
  pesikot написав:То есть - балабол.
Проезд на красный - ты гуманист, когда ты проезжаешь на красный

Но никогда не гуманист, когда проезжает другой на красный свет

кицю, в мене нема ТЗ, і на червоне не їду

Ешё и тупой балабол
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:31

  Первый написав:
Жесть. Хіба там можна жити?

Я надіюсь Ви хоч до цілющої панелі аппс доторкнулися після цього овноблока?

Впервые попал на территорию. Ну что, очевидно, что здесь живут лохи, которых развели концептуальным говноблоком. Человек мудрый, жизнь проживший выберет АППСку без вариантов.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:46

  1973cc11 написав:
  Slon_Nosov написав:
  1973cc11 написав:А кто что думает про этот апарт-комплекс? https://lun.ua/uk/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1 ... 1%97%D0%B2
Стрёмный ли застройщик? Достроит ли? Поделитесь,пожалуйста,мнением.


обязательно кто-то достроит, а там и метро уже проложат! отличное место, чистый воздух, а к 24-му году два новых моста на левый берег построят, плюс воскресенский достроят, кинконговец не даст соврать!

А то что это апартаменты,а не квартиры? И при продаже 6.5 процентов всегда...??? И,не могу понять,близость Троещинского рынка-это плюс или минус?


это - все равно! рынок растет и все дорожает, базар - это плюс!
спасибо за рекламу, скушали... надо брать, дайте два!
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 02 вер, 2021 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:46

  Libo написав:
  Frant написав:я впевнений, що прогноз зРадіо - справдиться.


Примитивы. Неучи. Шариковы. Оба. :?

Тобі з Маскви - видніше
Frant
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