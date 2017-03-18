Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
обязательно кто-то достроит, а там и метро уже проложат! отличное место, чистый воздух, а к 24-му году два новых моста на левый берег построят, плюс воскресенский достроят, кинконговец не даст соврать!
А то что это апартаменты,а не квартиры? И при продаже 6.5 процентов всегда...??? И,не могу понять,близость Троещинского рынка-это плюс или минус?
Damien написав:Живу в таком доме. После рождения ребенка в детской был повешен гигрометр - когда окна закрыты(осень, зима, ранняя весна) без дополнительного увлажнения показывал около 20%. Врач сказал, что надо около 50% поддерживать. Купил увлажнитель. За сутки до 5л воды расходовал. Только выключаешь его и влажность стремительно падает. Так что наличием аквариума проблему не решить, столько не испаряется
Вы теперь кровный враг Макса и Первого - одному как-то с этим жить надо учиться, другого оставят без премии. Он итак нервничает. Тиждень болю не возвестил. Вразнос пошел.
Т.е. Вас не смутило, что говноблок работает в режиме жидкостного вампира только в отопительный сезон, а потом, внезапно, его физические свойства меняются, и он оставляет своих мумифицированных заложников в покое.
В остальное время окна на проветривание открыты, т.е влажность в квартире в любом случае будет равна влажности снаружи дома. Мои наблюдения не доказывают(и не опровергают) того, что газоблок поглощает влагу
обязательно кто-то достроит, а там и метро уже проложат! отличное место, чистый воздух, а к 24-му году два новых моста на левый берег построят, плюс воскресенский достроят, кинконговец не даст соврать!
А то что это апартаменты,а не квартиры? И при продаже 6.5 процентов всегда...??? И,не могу понять,близость Троещинского рынка-это плюс или минус?
это - все равно! рынок растет и все дорожает, базар - это плюс! спасибо за рекламу, скушали... надо брать, дайте два!
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 02 вер, 2021 20:51, всього редагувалось 1 раз.