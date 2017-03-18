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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8457845884598460

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 74
1. Не вище 900
14%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:53

  Damien написав:
  airmax78 написав:Т.е. Вас не смутило, что говноблок работает в режиме жидкостного вампира только в отопительный сезон, а потом, внезапно, его физические свойства меняются, и он оставляет своих мумифицированных заложников в покое.

В остальное время окна на проветривание открыты, т.е влажность в квартире в любом случае будет равна влажности снаружи дома. Мои наблюдения не доказывают(и не опровергают) того, что газоблок поглощает влагу

Ваши наблюдения доказывают только то, что и так известно: при включенном отоплении влажность в помещениях падает вне зависимочти от того, из чего в помещении сделаны стены. Исключение: целительная панель - в ней только чуть подсыхает грибок.
В остальное время, проблемой любых квартир является избыточная влажность, которую мы же сами и повышаем своей жизнедеятельностью и дыханием.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:05

  Frant написав:
  Libo написав:
  Frant написав:я впевнений, що прогноз зРадіо - справдиться.


Примитивы. Неучи. Шариковы. Оба. :?

Тобі з Маскви - видніше


Да конечно. Думаете, если вы клёпаете тут украинскими буквами, то по вам не видно, что вы колчаковцы из фсб? Передайте своему старшему офицеру, что я разоблачил тут всех русских подонков. Меняйте учетки. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

капитальный ремонт проспекта героев сталинграда

https://youtu.be/4f7D5X4wi50
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:24

А то что это апартаменты,а не квартиры? И при продаже 6.5 процентов всегда...??? И,не могу понять,близость Троещинского рынка-это плюс или минус?[/quote]

это - все равно! рынок растет и все дорожает, базар - это плюс!
спасибо за рекламу, скушали... надо брать, дайте два![/quote]

Вот и я хочу взять две,но не понимаю будущего??? Наверное,пока просто буду хотеть...
Может ещё кто-то что-то знает об этом застройщике и комплексе вообще??? Заранее спасибо.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:32

Тобі з Маскви - видніше
[/quote]
Да конечно. Думаете, если вы клёпаете тут украинскими буквами, то по вам не видно, что вы колчаковцы из фсб? Передайте своему старшему офицеру, что я разоблачил тут всех русских подонков. Меняйте учетки. :lol:
[/quote]
огласите ввесь список.
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 02 вер, 2021 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:32

О, парапланирование снова загоняет людей на Трою. А несколько лет здесь о новостроях Трои вообще не вспоминали. Как Захар пропал, так, считай, и некому стало о ней говорить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В рамках капітального ремонту Харківського шосе влаштують велосипедну інфраструктуру.

Комунальна корпорація "Київавтодор" Департамент транспортної інфраструктури КМДА оголосила електронну закупівлю на проєктні роботи капітального ремонту Харківського шосе у Дарницькому районі. Вулиця довжиною 5,8 кілометрів пролягає від Дарницької площі до Харківської площі та проспекту Миколи Бажана. Згідно тендерної документації в рамках будівельних робіт та ремонту покриття вулиці, також передбачено:

велосипедні доріжки з обох сторін вулиці;
велосипедні парковки та антипакувальні стовпчики;
влаштування пішохідних тротуарів з бруківки ФЕМ;
тактильні направляючі та попереджувальні елементи;
острівці безпеки;
безшовні трамвайні переїзди;
капітальний ремонт шляхопроводу над залізницею;
озеленення та благоустрій території.

Очікувана вартість проєктних робіт - 20,8 млн гривень, кінцевий термін проєктування - 31 грудня 2022.

Нагадаємо, що згідно Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Харківським шосе пролягає велосипедний маршрут І категорії, до якого має з часом приєднатися міжміські велосипедні маршрути "Бориспіль - Київ", "Вишеньки - Київ".
До речі, на Харківському шосе, вздовж будинків №4-18 біля дублюючого проїзду збереглася, одна з небагатьох, велосипедних доріжок радянських часів у Києві.

https://www.facebook.com/17792422123152 ... 40283/?d=n
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:47

  1973cc11 написав:
  Slon_Nosov написав:
  1973cc11 написав:А кто что думает про этот апарт-комплекс? https://lun.ua/uk/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1 ... 1%97%D0%B2
Стрёмный ли застройщик? Достроит ли? Поделитесь,пожалуйста,мнением.


обязательно кто-то достроит, а там и метро уже проложат! отличное место, чистый воздух, а к 24-му году два новых моста на левый берег построят, плюс воскресенский достроят, кинконговец не даст соврать!

А то что это апартаменты,а не квартиры? И при продаже 6.5 процентов всегда...??? И,не могу понять,близость Троещинского рынка-это плюс или минус?

Я бы не смотрел в его сторону. Даже если достроят. Общежитие на Троещине - Вы представляете цены аренды и уровень контингента, который там будет обитать?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:47

  airmax78 написав:О, парапланирование снова загоняет людей на Трою. А несколько лет здесь о новостроях Трои вообще не вспоминали. Как Захар пропал, так, считай, и некому стало о ней говорить.


Злые языки говорят, после каждой коррекции Троя пустеет. Наверно, поэтому туда метро до сих пор не построили, ведь коррекции так регулярны. Правда, Максим? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:54

  zРадио написав:
  airmax78 написав:О, парапланирование снова загоняет людей на Трою. А несколько лет здесь о новостроях Трои вообще не вспоминали. Как Захар пропал, так, считай, и некому стало о ней говорить.


Злые языки говорят, после каждой коррекции Троя пустеет. Наверно, поэтому туда метро до сих пор не построили, ведь коррекции так регулярны. Правда, Максим? :mrgreen:

Не трогай меня, я в печали. Хочу жить в Файна Тауне. Или хотя бы однушку там иметь под аренду.
airmax78
 
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