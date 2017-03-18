Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Т.е. Вас не смутило, что говноблок работает в режиме жидкостного вампира только в отопительный сезон, а потом, внезапно, его физические свойства меняются, и он оставляет своих мумифицированных заложников в покое.
В остальное время окна на проветривание открыты, т.е влажность в квартире в любом случае будет равна влажности снаружи дома. Мои наблюдения не доказывают(и не опровергают) того, что газоблок поглощает влагу
Ваши наблюдения доказывают только то, что и так известно: при включенном отоплении влажность в помещениях падает вне зависимочти от того, из чего в помещении сделаны стены. Исключение: целительная панель - в ней только чуть подсыхает грибок. В остальное время, проблемой любых квартир является избыточная влажность, которую мы же сами и повышаем своей жизнедеятельностью и дыханием.
Frant написав:я впевнений, що прогноз зРадіо - справдиться.
Примитивы. Неучи. Шариковы. Оба.
Тобі з Маскви - видніше
Да конечно. Думаете, если вы клёпаете тут украинскими буквами, то по вам не видно, что вы колчаковцы из фсб? Передайте своему старшему офицеру, что я разоблачил тут всех русских подонков. Меняйте учетки.
Тобі з Маскви - видніше [/quote] Да конечно. Думаете, если вы клёпаете тут украинскими буквами, то по вам не видно, что вы колчаковцы из фсб? Передайте своему старшему офицеру, что я разоблачил тут всех русских подонков. Меняйте учетки. [/quote] огласите ввесь список.
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 02 вер, 2021 21:34, всього редагувалось 1 раз.
В рамках капітального ремонту Харківського шосе влаштують велосипедну інфраструктуру.
Комунальна корпорація "Київавтодор" Департамент транспортної інфраструктури КМДА оголосила електронну закупівлю на проєктні роботи капітального ремонту Харківського шосе у Дарницькому районі. Вулиця довжиною 5,8 кілометрів пролягає від Дарницької площі до Харківської площі та проспекту Миколи Бажана. Згідно тендерної документації в рамках будівельних робіт та ремонту покриття вулиці, також передбачено:
велосипедні доріжки з обох сторін вулиці; велосипедні парковки та антипакувальні стовпчики; влаштування пішохідних тротуарів з бруківки ФЕМ; тактильні направляючі та попереджувальні елементи; острівці безпеки; безшовні трамвайні переїзди; капітальний ремонт шляхопроводу над залізницею; озеленення та благоустрій території.
Очікувана вартість проєктних робіт - 20,8 млн гривень, кінцевий термін проєктування - 31 грудня 2022.
Нагадаємо, що згідно Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Харківським шосе пролягає велосипедний маршрут І категорії, до якого має з часом приєднатися міжміські велосипедні маршрути "Бориспіль - Київ", "Вишеньки - Київ". До речі, на Харківському шосе, вздовж будинків №4-18 біля дублюючого проїзду збереглася, одна з небагатьох, велосипедних доріжок радянських часів у Києві.
обязательно кто-то достроит, а там и метро уже проложат! отличное место, чистый воздух, а к 24-му году два новых моста на левый берег построят, плюс воскресенский достроят, кинконговец не даст соврать!
А то что это апартаменты,а не квартиры? И при продаже 6.5 процентов всегда...??? И,не могу понять,близость Троещинского рынка-это плюс или минус?
Я бы не смотрел в его сторону. Даже если достроят. Общежитие на Троещине - Вы представляете цены аренды и уровень контингента, который там будет обитать?