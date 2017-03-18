Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если для жизни себя, то ремонт выйдет затратно, как по деньгам, так и по времени. Скрытых дефектов может быть овер множество.
Надеятся, что ОСББ, возможно, сделает ремонт - ну таке. Ремонта там до фига, а ОСББ деньги берёт не из воздуха, а из взносов жильцов. Есть программы 70/30, но нет программ 100/0, где 100 - это деньги из бюджета
Под аренду, возможно. Но убитое убьют ещё больше - убивать жильё могут до бесконечности. А простым "мы тут поклеим обои" - не обойдёшься
Кстати, долги по коммуналке переходят к тому, кто унаследует жильё. Dura lex
ИМХО - продавать. И пусть весь этот геморрой, кроме долгов по коммуналке, решает следующий владелец
там паркет лежит неплохой , а двери межкомнатные деревянные , очень интересные, еще 60х годов, можно почистить, покрасить и сделать под лофт, тем более он сейчас вроде в моде.
airmax78 написав:Не трогай меня, я в печали. Хочу жить в Файна Тауне. Или хотя бы однушку там иметь под аренду. А она так спарапланировала, что теперь не каждый ЗРК ее достанет.
ОЙ-йо-йой! Хватит прибедняться-не смешно. Жить в районе рынка Нивки? Ну разве только за территорию ФТ пешком не выходить. Особенно в тёмное время суток. Коленка уже не беспокоит? Хочется острых ощущений?
Я надіюсь Ви хоч до цілющої панелі аппс доторкнулися після цього овноблока?
Впервые попал на территорию. Ну что, очевидно, что здесь живут лохи, которых развели концептуальным говноблоком. Человек мудрый, жизнь проживший выберет АППСку без вариантов.
Всё это из газоблока? Это как ремонт на продажу - сверху красиво, а трубы паяный полипропилен залитые в стяжку... вытяжка за 1200 евро производительностью 1000 кубов подключена к воздуховоду 6 на 10 см...