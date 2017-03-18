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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8458845984608461>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 74
1. Не вище 900
14%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:47

  airmax78 написав:О, парапланирование снова загоняет людей на Трою. А несколько лет здесь о новостроях Трои вообще не вспоминали. Как Захар пропал, так, считай, и некому стало о ней говорить.


Злые языки говорят, после каждой коррекции Троя пустеет. Наверно, поэтому туда метро до сих пор не построили, ведь коррекции так регулярны. Правда, Максим? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:54

  zРадио написав:
  airmax78 написав:О, парапланирование снова загоняет людей на Трою. А несколько лет здесь о новостроях Трои вообще не вспоминали. Как Захар пропал, так, считай, и некому стало о ней говорить.


Злые языки говорят, после каждой коррекции Троя пустеет. Наверно, поэтому туда метро до сих пор не построили, ведь коррекции так регулярны. Правда, Максим? :mrgreen:

Не трогай меня, я в печали. Хочу жить в Файна Тауне. Или хотя бы однушку там иметь под аренду. А она так спарапланировала, что теперь не каждый ЗРК ее достанет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:09

  pesikot написав:Из моего опыта и опыта моих знакомых ремонта нечто подобного.

Если для жизни себя, то ремонт выйдет затратно, как по деньгам, так и по времени.
Скрытых дефектов может быть овер множество.

Надеятся, что ОСББ, возможно, сделает ремонт - ну таке.
Ремонта там до фига, а ОСББ деньги берёт не из воздуха, а из взносов жильцов.
Есть программы 70/30, но нет программ 100/0, где 100 - это деньги из бюджета

Под аренду, возможно. Но убитое убьют ещё больше - убивать жильё могут до бесконечности.
А простым "мы тут поклеим обои" - не обойдёшься

Кстати, долги по коммуналке переходят к тому, кто унаследует жильё. Dura lex

ИМХО - продавать. И пусть весь этот геморрой, кроме долгов по коммуналке, решает следующий владелец



там паркет лежит неплохой , а двери межкомнатные деревянные , очень интересные, еще 60х годов, можно почистить, покрасить и сделать под лофт, тем более он сейчас вроде в моде.
Raymond
 
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

интересно, кто купит Большевик
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:49

  adeges написав:интересно, кто купит Большевик

Буржуи
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:49

  airmax78 написав:Не трогай меня, я в печали. Хочу жить в Файна Тауне. Или хотя бы однушку там иметь под аренду. А она так спарапланировала, что теперь не каждый ЗРК ее достанет.


ОЙ-йо-йой! Хватит прибедняться-не смешно.
Жить в районе рынка Нивки? Ну разве только за территорию ФТ пешком не выходить. Особенно в тёмное время суток. Коленка уже не беспокоит? Хочется острых ощущений?
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:51

  Первый написав:
  airmax78 написав:Занесло в ФТ снова.
Интересно, может быть на первом этаже АППС Люкс кафешка Illy?
Зображення


Жесть. Хіба там можна жити?

Я надіюсь Ви хоч до цілющої панелі аппс доторкнулися після цього овноблока?

Это тот самый ЖК возле взлетной полосы завода Антонова?
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:53

  UA написав:
  adeges написав:интересно, кто купит Большевик

Буржуи


разве буржуи умеют строить жилье в Украине?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:56

  airmax78 написав:
  Первый написав:
Жесть. Хіба там можна жити?

Я надіюсь Ви хоч до цілющої панелі аппс доторкнулися після цього овноблока?

Впервые попал на территорию. Ну что, очевидно, что здесь живут лохи, которых развели концептуальным говноблоком. Человек мудрый, жизнь проживший выберет АППСку без вариантов.
Зображення
Зображення

Всё это из газоблока?
Это как ремонт на продажу - сверху красиво, а трубы паяный полипропилен залитые в стяжку... вытяжка за 1200 евро производительностью 1000 кубов подключена к воздуховоду 6 на 10 см...
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