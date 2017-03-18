|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 вер, 2021 23:02
adeges написав: UA написав: adeges написав:
интересно, кто купит Большевик
Буржуи
разве буржуи умеют строить жилье в Украине?
Жилье пригодное для жизни7
нет, не умеют
А модные МОПы могут
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5911
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1010 раз.
- Подякували: 1248 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 вер, 2021 23:41
Перефразировал:
airmax78 написав:
Серж, сейчас или никогда:
#продам
#Варшавский2
#от собственника
#переуступка
#Квартира
ЖК Варшавский 2
3-х комнатная квартира.
14.2 Дом
Планировка 3С1
7 этаж
Ввод в эксплуатацию 1 кв 2022
Площадь: 95.6 кв.м.
Стоимость 82 000$
Пишите/звоните договоримся!
Серж не бери, там не дают прав собственности.
Я тебе скину на карту 5к грн, чтобы была бесплатная аренда 1 месяц
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4203
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|538
|272697
|
|
|21363
|3852291
|
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
|
|20
|49327
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|