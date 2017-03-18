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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 вер, 2021 23:02
adeges написав: UA написав: adeges написав:
интересно, кто купит Большевик
Буржуи
разве буржуи умеют строить жилье в Украине?
Жилье пригодное для жизни7
нет, не умеют
А модные МОПы могут
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Додано: Чет 02 вер, 2021 23:41
Перефразировал:
airmax78 написав:
Серж, сейчас или никогда:
#продам
#Варшавский2
#от собственника
#переуступка
#Квартира
ЖК Варшавский 2
3-х комнатная квартира.
14.2 Дом
Планировка 3С1
7 этаж
Ввод в эксплуатацию 1 кв 2022
Площадь: 95.6 кв.м.
Стоимость 82 000$
Пишите/звоните договоримся!
Серж не бери, там не дают прав собственности.
Я тебе скину на карту 5к грн, чтобы была бесплатная аренда 1 месяц
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:17
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Не трогай меня, я в печали. Хочу жить в Файна Тауне. Или хотя бы однушку там иметь под аренду. А она так спарапланировала, что теперь не каждый ЗРК ее достанет.
ОЙ-йо-йой! Хватит прибедняться-не смешно.
Жить в районе рынка Нивки? Ну разве только за территорию ФТ пешком не выходить. Особенно в тёмное время суток. Коленка уже не беспокоит? Хочется острых ощущений?
А Комфорт Таун? А Рибальський??? Хаотична забудова радянських промзон, на окраїнах міста.
Печерський район - для еліти.
Решта - для нуворішів і гопніків
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:35
Frant написав:
Печерський район - для еліти.
Решта - для нуворішів і гопніків
Печерський район в основному такий же з убитими вулицями та дворами як і інші.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:08
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