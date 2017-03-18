RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8458845984608461

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 75
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:02

  adeges написав:
  UA написав:
  adeges написав:интересно, кто купит Большевик

Буржуи


разве буржуи умеют строить жилье в Украине?

Жилье пригодное для жизни7
нет, не умеют
А модные МОПы могут
UA
 
Повідомлень: 5911
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:41

  airmax78 написав:Серж, сейчас или никогда:
#продам
#Варшавский2
#от собственника
#переуступка
#Квартира

ЖК Варшавский 2
3-х комнатная квартира.
14.2 Дом
Планировка 3С1
7 этаж

Ввод в эксплуатацию 1 кв 2022
Площадь: 95.6 кв.м.

Стоимость 82 000$
Пишите/звоните договоримся!


Перефразировал:
Серж не бери, там не дают прав собственности.
Я тебе скину на карту 5к грн, чтобы была бесплатная аренда 1 месяц :)
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4204
З нами з: 22.12.16
Подякував: 336 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:17

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Не трогай меня, я в печали. Хочу жить в Файна Тауне. Или хотя бы однушку там иметь под аренду. А она так спарапланировала, что теперь не каждый ЗРК ее достанет.


ОЙ-йо-йой! Хватит прибедняться-не смешно.
Жить в районе рынка Нивки? Ну разве только за территорию ФТ пешком не выходить. Особенно в тёмное время суток. Коленка уже не беспокоит? Хочется острых ощущений?

А Комфорт Таун? А Рибальський??? Хаотична забудова радянських промзон, на окраїнах міста.
Печерський район - для еліти.
Решта - для нуворішів і гопніків
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22274
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:35

  Frant написав:Печерський район - для еліти.
Решта - для нуворішів і гопніків

Печерський район в основному такий же з убитими вулицями та дворами як і інші.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 10.06.19
Подякував: 73 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9736
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 2190 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8458845984608461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, unicdima і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
538 272885
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 19:55
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2135, 2136, 2137
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21363 3852656
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49332
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (675)
03.09.2021 09:39
Рынок ОВГЗ (2167)
03.09.2021 01:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.