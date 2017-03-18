Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Не трогай меня, я в печали. Хочу жить в Файна Тауне. Или хотя бы однушку там иметь под аренду. А она так спарапланировала, что теперь не каждый ЗРК ее достанет.
ОЙ-йо-йой! Хватит прибедняться-не смешно. Жить в районе рынка Нивки? Ну разве только за территорию ФТ пешком не выходить. Особенно в тёмное время суток. Коленка уже не беспокоит? Хочется острых ощущений?
А Комфорт Таун? А Рибальський??? Хаотична забудова радянських промзон, на окраїнах міста. Печерський район - для еліти. Решта - для нуворішів і гопніків
Raymond написав:По-этому из всего выше написаного видимо самый лучший вариант избавиться за 35-40 тыс.
Так, це кращий варіант. А ще, як варіант, зробити там хостел на 12-15 койко-місць)))
ви що , там такі сусіди , що потім жити не дадуть , то відпадає однозначно. там або здавати подобово, або довготривало, дорого не здасться , бо без ліфта 4 поверх(
Бачу відповідь потерли..... Тож ще раз напишу))
Сусіди у Вайбер-групі мені пояснили, що подобовка - це зло! А от хостел - нормас! Так як там постійно знаходиться адміністратор і слідкує за всім. Каже, що як була в хостелі, то там зразу попередили, щоб після 22:00 говорити пошепки/ходити тихенько/незаважати сусідам по кімнаті Каже, що максимум з шуму що було, то храп сусіда
Я надіюсь Ви хоч до цілющої панелі аппс доторкнулися після цього овноблока?
Впервые попал на территорию. Ну что, очевидно, что здесь живут лохи, которых развели концептуальным говноблоком. Человек мудрый, жизнь проживший выберет АППСку без вариантов. Всё это из газоблока? Это как ремонт на продажу - сверху красиво, а трубы паяный полипропилен залитые в стяжку... вытяжка за 1200 евро производительностью 1000 кубов подключена к воздуховоду 6 на 10 см...
О, еще один газоблокофоб. У вас какая причина ненависти к говноблоку? Высасывает жизненную энергию или снижает рождаемость?