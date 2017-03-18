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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8458845984608461

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 75
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:02

  adeges написав:
  UA написав:
  adeges написав:интересно, кто купит Большевик

Буржуи


разве буржуи умеют строить жилье в Украине?

Жилье пригодное для жизни7
нет, не умеют
А модные МОПы могут
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:41

  airmax78 написав:Серж, сейчас или никогда:
#продам
#Варшавский2
#от собственника
#переуступка
#Квартира

ЖК Варшавский 2
3-х комнатная квартира.
14.2 Дом
Планировка 3С1
7 этаж

Ввод в эксплуатацию 1 кв 2022
Площадь: 95.6 кв.м.

Стоимость 82 000$
Пишите/звоните договоримся!


Перефразировал:
Серж не бери, там не дают прав собственности.
Я тебе скину на карту 5к грн, чтобы была бесплатная аренда 1 месяц :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:17

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Не трогай меня, я в печали. Хочу жить в Файна Тауне. Или хотя бы однушку там иметь под аренду. А она так спарапланировала, что теперь не каждый ЗРК ее достанет.


ОЙ-йо-йой! Хватит прибедняться-не смешно.
Жить в районе рынка Нивки? Ну разве только за территорию ФТ пешком не выходить. Особенно в тёмное время суток. Коленка уже не беспокоит? Хочется острых ощущений?

А Комфорт Таун? А Рибальський??? Хаотична забудова радянських промзон, на окраїнах міста.
Печерський район - для еліти.
Решта - для нуворішів і гопніків
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:35

  Frant написав:Печерський район - для еліти.
Решта - для нуворішів і гопніків

Печерський район в основному такий же з убитими вулицями та дворами як і інші.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:34

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Raymond написав:
  Успіх написав:
  Raymond написав:По-этому из всего выше написаного видимо самый лучший вариант избавиться за 35-40 тыс.

Так, це кращий варіант.
А ще, як варіант, зробити там хостел на 12-15 койко-місць)))


ви що , там такі сусіди , що потім жити не дадуть , то відпадає однозначно.
там або здавати подобово, або довготривало, дорого не здасться , бо без ліфта 4 поверх(

Бачу відповідь потерли.....
Тож ще раз напишу))

Сусіди у Вайбер-групі мені пояснили, що подобовка - це зло!
А от хостел - нормас!
Так як там постійно знаходиться адміністратор і слідкує за всім.
Каже, що як була в хостелі, то там зразу попередили, щоб після 22:00 говорити пошепки/ходити тихенько/незаважати сусідам по кімнаті :shock:
Каже, що максимум з шуму що було, то храп сусіда :mrgreen:

Так що над хостелом варто подумати! ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:00

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:
Жесть. Хіба там можна жити?

Я надіюсь Ви хоч до цілющої панелі аппс доторкнулися після цього овноблока?

Впервые попал на территорию. Ну что, очевидно, что здесь живут лохи, которых развели концептуальным говноблоком. Человек мудрый, жизнь проживший выберет АППСку без вариантов.
Всё это из газоблока?
Это как ремонт на продажу - сверху красиво, а трубы паяный полипропилен залитые в стяжку... вытяжка за 1200 евро производительностью 1000 кубов подключена к воздуховоду 6 на 10 см...

О, еще один газоблокофоб. У вас какая причина ненависти к говноблоку? Высасывает жизненную энергию или снижает рождаемость?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Київ хоче добудувати «Львівську браму» за рахунок «Великого будівництва»

https://www.the-village.com.ua/village/ ... 7Lt43bPK9w
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:А Комфорт Таун? А Рибальський??? Хаотична забудова радянських промзон, на окраїнах міста.
Печерський район - для еліти.
Решта - для нуворішів і гопніків


А де тоді жити?
Investor_K
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