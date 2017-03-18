Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 вер, 2021 23:02
adeges написав: UA написав: adeges написав:
интересно, кто купит Большевик
Буржуи
разве буржуи умеют строить жилье в Украине?
Жилье пригодное для жизни7
нет, не умеют
А модные МОПы могут
UA
Повідомлень: 5911
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 1249 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 02 вер, 2021 23:41
airmax78 написав:
Серж, сейчас или никогда:
#продам
#Варшавский2
#от собственника
#переуступка
#Квартира
ЖК Варшавский 2
3-х комнатная квартира.
14.2 Дом
Планировка 3С1
7 этаж
Ввод в эксплуатацию 1 кв 2022
Площадь: 95.6 кв.м.
Стоимость 82 000$
Пишите/звоните договоримся!
Перефразировал:
Серж не бери, там не дают прав собственности.
Я тебе скину на карту 5к грн, чтобы была бесплатная аренда 1 месяц
proftpd66
1
Повідомлень: 4204
З нами з: 22.12.16
Подякував: 336 раз.
Подякували: 225 раз.
Профіль
2
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:08
kingkongovets
Повідомлень: 9738
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 2190 раз.
Профіль
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:00
UA написав: airmax78 написав: Первый написав:
Жесть. Хіба там можна жити?
Я надіюсь Ви хоч до цілющої панелі аппс доторкнулися після цього овноблока?
Впервые попал на территорию. Ну что, очевидно, что здесь живут лохи, которых развели концептуальным говноблоком. Человек мудрый, жизнь проживший выберет АППСку без вариантов.
Всё это из газоблока?
Это как ремонт на продажу - сверху красиво, а трубы паяный полипропилен залитые в стяжку... вытяжка за 1200 евро производительностью 1000 кубов подключена к воздуховоду 6 на 10 см...
О, еще один газоблокофоб. У вас какая причина ненависти к говноблоку? Высасывает жизненную энергию или снижает рождаемость?
airmax78
Повідомлень: 39538
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4826 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:03
Київ хоче добудувати «Львівську браму» за рахунок «Великого будівництва»
https://www.the-village.com.ua/village/ ... 7Lt43bPK9w
kingkongovets
Повідомлень: 9738
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 2190 раз.
Профіль
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:20
Успіх написав:
..
От і маєте бізнес-ідею, зробити шумонепроникний газоблок, але щоб ціною далеко не втікв від звичайного - і ви будете "жити в достатку"!©
запатентуйте красный кирпич
sequence
Повідомлень: 5676
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1509 раз.
Подякували: 1483 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:28
КОМПАНІЯ «ІНТЕРГАЛ-БУД» ОТРИМАЛА 10 СЕРТИФІКАТІВ ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ
https://3m2.ua/news/kompaniya-intergal- ... z3wiv6dij0
kingkongovets
Повідомлень: 9738
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 2190 раз.
Профіль
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:33
Investor_K
Повідомлень: 6831
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 603 раз.
Профіль
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:38
Raymond написав:
там паркет лежит неплохой , а двери межкомнатные деревянные , очень интересные, еще 60х годов, можно почистить, покрасить и сделать под лофт, тем более он сейчас вроде в моде.
Вроде ж нормально попросили заканчивать с офтопом. Нет, на киевской ветке не интересно, что происходит в регионах.
striped
Повідомлень: 1306
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2418 раз.
Подякували: 479 раз.
Профіль
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:39
sequence написав: Успіх написав:
..
От і маєте бізнес-ідею, зробити шумонепроникний газоблок, але щоб ціною далеко не втікв від звичайного - і ви будете "жити в достатку"!©
запатентуйте красный кирпич
Так я ж мав на увазі, щоб був такий, як газоблок - легкий, легкорозрізающий, теплозберігаючий і, майже, шумонепроникний
( ну і лише на 30коп. дорожчий за звичайний газоблок)
Успіх
Повідомлень: 1455
З нами з: 18.03.21
Подякував: 36 раз.
Подякували: 58 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
538
272904
21363
3852742
Вів 31 сер, 2021 16:31 Frant
20
49332
Сер 28 лип, 2021 16:42 adevv