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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8459846084618462>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 75
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:02

  adeges написав:
  UA написав:
  adeges написав:интересно, кто купит Большевик

Буржуи


разве буржуи умеют строить жилье в Украине?

Жилье пригодное для жизни7
нет, не умеют
А модные МОПы могут
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:41

  airmax78 написав:Серж, сейчас или никогда:
#продам
#Варшавский2
#от собственника
#переуступка
#Квартира

ЖК Варшавский 2
3-х комнатная квартира.
14.2 Дом
Планировка 3С1
7 этаж

Ввод в эксплуатацию 1 кв 2022
Площадь: 95.6 кв.м.

Стоимость 82 000$
Пишите/звоните договоримся!


Перефразировал:
Серж не бери, там не дают прав собственности.
Я тебе скину на карту 5к грн, чтобы была бесплатная аренда 1 месяц :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:00

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:
Жесть. Хіба там можна жити?

Я надіюсь Ви хоч до цілющої панелі аппс доторкнулися після цього овноблока?

Впервые попал на территорию. Ну что, очевидно, что здесь живут лохи, которых развели концептуальным говноблоком. Человек мудрый, жизнь проживший выберет АППСку без вариантов.
Всё это из газоблока?
Это как ремонт на продажу - сверху красиво, а трубы паяный полипропилен залитые в стяжку... вытяжка за 1200 евро производительностью 1000 кубов подключена к воздуховоду 6 на 10 см...

О, еще один газоблокофоб. У вас какая причина ненависти к говноблоку? Высасывает жизненную энергию или снижает рождаемость?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Київ хоче добудувати «Львівську браму» за рахунок «Великого будівництва»

https://www.the-village.com.ua/village/ ... 7Lt43bPK9w
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:20

  Успіх написав:..
От і маєте бізнес-ідею, зробити шумонепроникний газоблок, але щоб ціною далеко не втікв від звичайного - і ви будете "жити в достатку"!© :lol:

запатентуйте красный кирпич
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КОМПАНІЯ «ІНТЕРГАЛ-БУД» ОТРИМАЛА 10 СЕРТИФІКАТІВ ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ

https://3m2.ua/news/kompaniya-intergal- ... z3wiv6dij0
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:33

  kingkongovets написав:КОМПАНІЯ «ІНТЕРГАЛ-БУД» ОТРИМАЛА 10 СЕРТИФІКАТІВ ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ

https://3m2.ua/news/kompaniya-intergal- ... z3wiv6dij0


Люди працюють.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:38

  Raymond написав:

там паркет лежит неплохой , а двери межкомнатные деревянные , очень интересные, еще 60х годов, можно почистить, покрасить и сделать под лофт, тем более он сейчас вроде в моде.


Вроде ж нормально попросили заканчивать с офтопом. Нет, на киевской ветке не интересно, что происходит в регионах.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:39

  sequence написав:
  Успіх написав:..
От і маєте бізнес-ідею, зробити шумонепроникний газоблок, але щоб ціною далеко не втікв від звичайного - і ви будете "жити в достатку"!© :lol:

запатентуйте красный кирпич

Так я ж мав на увазі, щоб був такий, як газоблок - легкий, легкорозрізающий, теплозберігаючий і, майже, шумонепроникний :D ( ну і лише на 30коп. дорожчий за звичайний газоблок) :lol:
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