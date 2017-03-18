|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:55
Нарешті дійдуть руки до самого занедбаного куточка Києва. Люди вже 30 років чекать цієї станції і потерпають від її відсутності.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39538
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:01
Успіх написав:
Бачу відповідь потерли.....
Тож ще раз напишу))
Сусіди у Вайбер-групі мені пояснили, що подобовка - це зло!
А от хостел - нормас!
Так як там постійно знаходиться адміністратор і слідкує за всім.
Каже, що як була в хостелі, то там зразу попередили, щоб після 22:00 говорити пошепки/ходити тихенько/незаважати сусідам по кімнаті
Каже, що максимум з шуму що було, то храп сусіда
Так що над хостелом варто подумати!
він не потягне ніяких хостелів, хоча ідея реально непогана!
бо там останній поверх і здається 2 сусідні квартири сусіди теж мають намір продати, якщо б весь поверх обєднати в 1 квартиру, точніше може вийти не хостел а навіть міні готель! Досить непогана ідея, але то треба на все кошти , щоб викупити 2 сусідні квартири і робити переобладнання і ремонт, може хтось з Вас хоче, то будь-ласка, можна зробити такий бізнес. Як для центру , щоб зробити міні готель чи хостел, то в принципі не такі великі кошти.
Там навпроти є готель , здається Україна, цілий будинок, переобладнали в 4*, теж без ліфтів а номери здають від 100 евро!
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1018
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:01
flyman написав: Успіх написав:
Коротше, як придумають щось досипати у виготовлення газоблоку, щоб він був шумоізоляційним - то омноблок буде САМИМ КРУТИМ на ринку будматеріалів!!!
А так, саме через те, що він майже повністю пропускає шум - тому він наразі і ОМНОблок!!!
От і маєте бізнес-ідею, зробити шумонепроникний газоблок, але щоб ціною далеко не втікв від звичайного - і ви будете "жити в достатку"!©
шумозахисні кізяки добаляти
Я клею лотки из под яиц на стены. Чобы хоть что-то правильное, натуральное в квартире было. На правильный итальянский клей. Снижают шум на 80 децибел.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39538
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:03
striped написав: Raymond написав:
там паркет лежит неплохой , а двери межкомнатные деревянные , очень интересные, еще 60х годов, можно почистить, покрасить и сделать под лофт, тем более он сейчас вроде в моде.
Вроде ж нормально попросили заканчивать с офтопом. Нет, на киевской ветке не интересно, что происходит в регионах.
пробачайте, просто відповів людині)))
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1018
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:14
Конкордия станет еще более привлекательным домом, если Львовскую браму откроют. Но, боюсь что раньше 2025 этого точно не произойдет. Дай Бог, чтобы до 2025 управились. Но, приятно, что в КГГА думают не только о толстосумах и инвесторах с Виноградаря, но и о простых киевлянах.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39538
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:41
Как у Жванецкого
"Как много не сделано...как много предстоит не сделать"
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12617
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 1437 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|538
|272904
|
|
|21363
|3852743
|
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
|
|20
|49332
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|