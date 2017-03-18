Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Бачу відповідь потерли..... Тож ще раз напишу))
Сусіди у Вайбер-групі мені пояснили, що подобовка - це зло! А от хостел - нормас! Так як там постійно знаходиться адміністратор і слідкує за всім. Каже, що як була в хостелі, то там зразу попередили, щоб після 22:00 говорити пошепки/ходити тихенько/незаважати сусідам по кімнаті Каже, що максимум з шуму що було, то храп сусіда
Так що над хостелом варто подумати!
він не потягне ніяких хостелів, хоча ідея реально непогана! бо там останній поверх і здається 2 сусідні квартири сусіди теж мають намір продати, якщо б весь поверх обєднати в 1 квартиру, точніше може вийти не хостел а навіть міні готель! Досить непогана ідея, але то треба на все кошти , щоб викупити 2 сусідні квартири і робити переобладнання і ремонт, може хтось з Вас хоче, то будь-ласка, можна зробити такий бізнес. Як для центру , щоб зробити міні готель чи хостел, то в принципі не такі великі кошти. Там навпроти є готель , здається Україна, цілий будинок, переобладнали в 4*, теж без ліфтів а номери здають від 100 евро!
Конкордия станет еще более привлекательным домом, если Львовскую браму откроют. Но, боюсь что раньше 2025 этого точно не произойдет. Дай Бог, чтобы до 2025 управились. Но, приятно, что в КГГА думают не только о толстосумах и инвесторах с Виноградаря, но и о простых киевлянах.
Батько твій так динаміку рахував (с) Максим, банкир ты наш, утративший навыки, увлекшись бетоном, пойми уже сам и передай автору поста, что рост на первичке считается не как средний по больнице, а взвешиваются доли сегментов разного жилья.
Гугл-кеш не запретили, так что если хочешь знать реальный рост (а не повторять чужие глупости, или пропаганду), воспользуйся им и посмотри на сегментное распределение как было vs как стало. Удивишься практически полному исчезновению эконома.
Справедливым в этих условиях будет говорить об увеличение входного билета на киевскую первичку на 30%, но не средней цены. А чем закончится такая политика застройщиков, еще посмотрим - я продолжаю настаивать, что причина снижения темпов строительства кроется именно в отказе от привлечения денег массового рынка