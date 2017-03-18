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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 75
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:55

  kingkongovets написав:Київ хоче добудувати «Львівську браму» за рахунок «Великого будівництва»

https://www.the-village.com.ua/village/ ... 7Lt43bPK9w

Нарешті дійдуть руки до самого занедбаного куточка Києва. Люди вже 30 років чекать цієї станції і потерпають від її відсутності.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:01

  Успіх написав:Бачу відповідь потерли.....
Тож ще раз напишу))

Сусіди у Вайбер-групі мені пояснили, що подобовка - це зло!
А от хостел - нормас!
Так як там постійно знаходиться адміністратор і слідкує за всім.
Каже, що як була в хостелі, то там зразу попередили, щоб після 22:00 говорити пошепки/ходити тихенько/незаважати сусідам по кімнаті :shock:
Каже, що максимум з шуму що було, то храп сусіда :mrgreen:

Так що над хостелом варто подумати! ;)


він не потягне ніяких хостелів, хоча ідея реально непогана!
бо там останній поверх і здається 2 сусідні квартири сусіди теж мають намір продати, якщо б весь поверх обєднати в 1 квартиру, точніше може вийти не хостел а навіть міні готель! Досить непогана ідея, але то треба на все кошти , щоб викупити 2 сусідні квартири і робити переобладнання і ремонт, може хтось з Вас хоче, то будь-ласка, можна зробити такий бізнес. Як для центру , щоб зробити міні готель чи хостел, то в принципі не такі великі кошти.
Там навпроти є готель , здається Україна, цілий будинок, переобладнали в 4*, теж без ліфтів а номери здають від 100 евро!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:01

  flyman написав:
  Успіх написав:Коротше, як придумають щось досипати у виготовлення газоблоку, щоб він був шумоізоляційним - то омноблок буде САМИМ КРУТИМ на ринку будматеріалів!!!

А так, саме через те, що він майже повністю пропускає шум - тому він наразі і ОМНОблок!!!

От і маєте бізнес-ідею, зробити шумонепроникний газоблок, але щоб ціною далеко не втікв від звичайного - і ви будете "жити в достатку"!© :lol:

шумозахисні кізяки добаляти

Я клею лотки из под яиц на стены. Чобы хоть что-то правильное, натуральное в квартире было. На правильный итальянский клей. Снижают шум на 80 децибел.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:03

  striped написав:
  Raymond написав:

там паркет лежит неплохой , а двери межкомнатные деревянные , очень интересные, еще 60х годов, можно почистить, покрасить и сделать под лофт, тем более он сейчас вроде в моде.


Вроде ж нормально попросили заканчивать с офтопом. Нет, на киевской ветке не интересно, что происходит в регионах.



пробачайте, просто відповів людині)))
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Конкордия станет еще более привлекательным домом, если Львовскую браму откроют. Но, боюсь что раньше 2025 этого точно не произойдет. Дай Бог, чтобы до 2025 управились. Но, приятно, что в КГГА думают не только о толстосумах и инвесторах с Виноградаря, но и о простых киевлянах.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:41

  kingkongovets написав:Київ хоче добудувати «Львівську браму» за рахунок «Великого будівництва»

https://www.the-village.com.ua/village/ ... 7Lt43bPK9w

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"Как много не сделано...как много предстоит не сделать"
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:58

Парапланирование во всей красе:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:03

  airmax78 написав:Парапланирование во всей красе:
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а дальше что?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:06

  airmax78 написав:Парапланирование во всей красе:
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Это провокация и неправда. Лично я, ориентируюсь только на графики зрадио. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:09

airmax78

Батько твій так динаміку рахував (с) Максим, банкир ты наш, утративший навыки, увлекшись бетоном, пойми уже сам и передай автору поста, что рост на первичке считается не как средний по больнице, а взвешиваются доли сегментов разного жилья.

Гугл-кеш не запретили, так что если хочешь знать реальный рост (а не повторять чужие глупости, или пропаганду), воспользуйся им и посмотри на сегментное распределение как было vs как стало. Удивишься практически полному исчезновению эконома.

Справедливым в этих условиях будет говорить об увеличение входного билета на киевскую первичку на 30%, но не средней цены. А чем закончится такая политика застройщиков, еще посмотрим - я продолжаю настаивать, что причина снижения темпов строительства кроется именно в отказе от привлечения денег массового рынка
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