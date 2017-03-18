Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я клею лотки из под яиц на стены. Чобы хоть что-то правильное, натуральное в квартире было. На правильный итальянский клей. Снижают шум на 80 децибел.
Кому серенады поёте, пожиратель яиц? Или качаете мышцы для выноса строймусора? Но не Петросянское это дело
В условиях приближенных к абсолютной тишине, человек испытывает негативные воздействия на психику, возможно до появления у него слуховых галлюцинаций.° Кондиционер создает шум 55 дБ. При этом уровне шума возникают нарушения сна, возрастает риск развития сердечных заболеваний. В среднестатистическом офисе зафиксирован уровень шума 65 дБ. ° Движение уличного транспорта создает шум 70 дБ. Постоянная подверженность такому уровню шума без средств защиты органов слуха может привести к постепенной потере слуха. ° Средний уровень шума на автомагистрали составляет около 85 децибел.
Гетманцов не знает своего законопроекта? Если переделают в одну (подписанный президентом закон? но у нас возможно все, не забываем) и потом начнутся претензии ко всем, у кого больше одного объекта, пусть они даже по 20 метров (таких людей много и это совсем не миллионеры), кто законно оформил в свое время, плюс прошли сроки давности и есть презумпция невиновности. Если только один объект, то что же выходит - вы, имея какие-то 2 гостинки на 10 или 20 метров или гостинку и дом в селе, приобретенные фиг знает, сколько лет назад, обязаны будете идти и платить проценты гетьманцову со всей стоимости своего имущества. А если не заплатите, с вас взыщут почти 20% от всей оценочной стоимости, которая может в разы превышать реальную, скорей всего, с помощью реализации вашего имущества с аукциона уже за копейки своим людям, после чего вы окажетесь на улице? Я правильно понимаю?
ДПТ Оболонь протащили — будет +300.000 кв. м жилья», — написал в Facebook депутат Киевсовета Константин Богатов.
Отметим, что общая площадь, на которую разрабатывается ДПТ, составляет 430 га, и в этом плане не предусмотрено новых школ и больниц. В указанном ДПТ предусмотрено строительство 3082 квартир, а это почти 8000 новых жильцов. https://news.finance.ua/ru/news/-/49971 ... loni-karta
Батько твій так динаміку рахував (с) Максим, банкир ты наш, утративший навыки, увлекшись бетоном, пойми уже сам и передай автору поста, что рост на первичке считается не как средний по больнице, а взвешиваются доли сегментов разного жилья.
Гугл-кеш не запретили, так что если хочешь знать реальный рост (а не повторять чужие глупости, или пропаганду), воспользуйся им и посмотри на сегментное распределение как было vs как стало. Удивишься практически полному исчезновению эконома.
Справедливым в этих условиях будет говорить об увеличение входного билета на киевскую первичку на 30%, но не средней цены. А чем закончится такая политика застройщиков, еще посмотрим - я продолжаю настаивать, что причина снижения темпов строительства кроется именно в отказе от привлечения денег массового рынка
Ты это все сейчас серьезно? Не эконом исчез, а цены на эконом стали такими, какими раньше были цены комфорта+ и бизнес-класса от всяких Геосов и Ко. Тебе же Уну пишет: Оранж, который тут только ленивый не пнул ногой и за жопный локейшен и за потолки 2.5 и за архитектуру а-ля ДБК4, стоил 13К, а теперь от24К. Он шо, перестал от этого изменения цены быть экономом? Или по каким кретириям ты эконом определяешь? По цене?
airmax78 написав:Я клею лотки из под яиц на стены. Чобы хоть что-то правильное, натуральное в квартире было. На правильный итальянский клей. Снижают шум на 80 децибел.
Кому серенады поёте, пожиратель яиц? Или качаете мышцы для выноса строймусора? Но не Петросянское это дело
В условиях приближенных к абсолютной тишине, человек испытывает негативные воздействия на психику, возможно до появления у него слуховых галлюцинаций.° Кондиционер создает шум 55 дБ. При этом уровне шума возникают нарушения сна, возрастает риск развития сердечных заболеваний. В среднестатистическом офисе зафиксирован уровень шума 65 дБ. ° Движение уличного транспорта создает шум 70 дБ. Постоянная подверженность такому уровню шума без средств защиты органов слуха может привести к постепенной потере слуха. ° Средний уровень шума на автомагистрали составляет около 85 децибел.
Не на того злитесь, Серж. Купили бы Уно Сити - я бы вам еще идеек подкинул как от шума защититься. А в ФТ вчера вечером вообще тишина как в деревне. Но ФТ Вы правильно сделали, что не купили. Нельзя так резко менять окружение + 20 грн. за метр обслуживания - пусть лохи платят, которые на концептуальный говноблок повелись.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 03 вер, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Батько твій так динаміку рахував (с) Максим, банкир ты наш, утративший навыки, увлекшись бетоном, пойми уже сам и передай автору поста, что рост на первичке считается не как средний по больнице, а взвешиваются доли сегментов разного жилья.
Гугл-кеш не запретили, так что если хочешь знать реальный рост (а не повторять чужие глупости, или пропаганду), воспользуйся им и посмотри на сегментное распределение как было vs как стало. Удивишься практически полному исчезновению эконома.
Справедливым в этих условиях будет говорить об увеличение входного билета на киевскую первичку на 30%, но не средней цены. А чем закончится такая политика застройщиков, еще посмотрим - я продолжаю настаивать, что причина снижения темпов строительства кроется именно в отказе от привлечения денег массового рынка
цікаво, банкротство кількох забудовників врахуовується в середньо-аірмаксовій?