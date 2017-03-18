Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:21

Гетманцов не знает своего законопроекта? Если переделают в одну (подписанный президентом закон? но у нас возможно все, не забываем) и потом начнутся претензии ко всем, у кого больше одного объекта, пусть они даже по 20 метров (таких людей много и это совсем не миллионеры), кто законно оформил в свое время, плюс прошли сроки давности и есть презумпция невиновности. Если только один объект, то что же выходит - вы, имея какие-то 2 гостинки на 10 или 20 метров или гостинку и дом в селе, приобретенные фиг знает, сколько лет назад, обязаны будете идти и платить проценты гетьманцову со всей стоимости своего имущества. А если не заплатите, с вас взыщут почти 20% от всей оценочной стоимости, которая может в разы превышать реальную, скорей всего, с помощью реализации вашего имущества с аукциона уже за копейки своим людям, после чего вы окажетесь на улице? Я правильно понимаю?