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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 75
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я клею лотки из под яиц на стены. Чобы хоть что-то правильное, натуральное в квартире было. На правильный итальянский клей. Снижают шум на 80 децибел.

Кому серенады поёте, пожиратель яиц?
Или качаете мышцы для выноса строймусора?
Но не Петросянское это дело
В условиях приближенных к абсолютной тишине, человек испытывает негативные воздействия на психику, возможно до появления у него слуховых галлюцинаций.° Кондиционер создает шум 55 дБ. При этом уровне шума возникают нарушения сна, возрастает риск развития сердечных заболеваний. В среднестатистическом офисе зафиксирован уровень шума 65 дБ.
° Движение уличного транспорта создает шум 70 дБ. Постоянная подверженность такому уровню шума без средств защиты органов слуха может привести к постепенной потере слуха.
° Средний уровень шума на автомагистрали составляет около 85 децибел.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:19

Гетманцев говорит об одном автомотически амнистируемом объекте.
Кроме этого, автоматически амнистируем одну квартиру до 120 м², дом до 240 м², земельный участок в пределах норм бесплатной приватизации на каждого человека", – сказал он.

https://gordonua.com/news/money/kazhdom ... 70314.html
В принятом и подписанном законе сказано:
квартира/квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно
120 квадратних метрів,

И как это понимать?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:21

Гетманцов не знает своего законопроекта? Если переделают в одну (подписанный президентом закон? но у нас возможно все, не забываем) и потом начнутся претензии ко всем, у кого больше одного объекта, пусть они даже по 20 метров (таких людей много и это совсем не миллионеры), кто законно оформил в свое время, плюс прошли сроки давности и есть презумпция невиновности. Если только один объект, то что же выходит - вы, имея какие-то 2 гостинки на 10 или 20 метров или гостинку и дом в селе, приобретенные фиг знает, сколько лет назад, обязаны будете идти и платить проценты гетьманцову со всей стоимости своего имущества. А если не заплатите, с вас взыщут почти 20% от всей оценочной стоимости, которая может в разы превышать реальную, скорей всего, с помощью реализации вашего имущества с аукциона уже за копейки своим людям, после чего вы окажетесь на улице? Я правильно понимаю?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:26

ДПТ Оболонь протащили — будет +300.000 кв. м жилья», — написал в Facebook депутат Киевсовета Константин Богатов.

Отметим, что общая площадь, на которую разрабатывается ДПТ, составляет 430 га, и в этом плане не предусмотрено новых школ и больниц. В указанном ДПТ предусмотрено строительство 3082 квартир, а это почти 8000 новых жильцов.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49971 ... loni-karta
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:27

  Serg-ik написав:и в этом плане не предусмотрено новых школ и больниц.

це добре. "Радянське" і пострадянське житло ще довго буде в моді)))
А нарот буде страждати і вимагати від держави дитсадків і шкіл.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:41

  zРадио написав:airmax78

Батько твій так динаміку рахував (с) Максим, банкир ты наш, утративший навыки, увлекшись бетоном, пойми уже сам и передай автору поста, что рост на первичке считается не как средний по больнице, а взвешиваются доли сегментов разного жилья.

Гугл-кеш не запретили, так что если хочешь знать реальный рост (а не повторять чужие глупости, или пропаганду), воспользуйся им и посмотри на сегментное распределение как было vs как стало. Удивишься практически полному исчезновению эконома.

Справедливым в этих условиях будет говорить об увеличение входного билета на киевскую первичку на 30%, но не средней цены. А чем закончится такая политика застройщиков, еще посмотрим - я продолжаю настаивать, что причина снижения темпов строительства кроется именно в отказе от привлечения денег массового рынка

Ты это все сейчас серьезно? Не эконом исчез, а цены на эконом стали такими, какими раньше были цены комфорта+ и бизнес-класса от всяких Геосов и Ко.
Тебе же Уну пишет: Оранж, который тут только ленивый не пнул ногой и за жопный локейшен и за потолки 2.5 и за архитектуру а-ля ДБК4, стоил 13К, а теперь от24К. Он шо, перестал от этого изменения цены быть экономом? Или по каким кретириям ты эконом определяешь? По цене?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:45

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я клею лотки из под яиц на стены. Чобы хоть что-то правильное, натуральное в квартире было. На правильный итальянский клей. Снижают шум на 80 децибел.

Кому серенады поёте, пожиратель яиц?
Или качаете мышцы для выноса строймусора?
Но не Петросянское это дело
В условиях приближенных к абсолютной тишине, человек испытывает негативные воздействия на психику, возможно до появления у него слуховых галлюцинаций.° Кондиционер создает шум 55 дБ. При этом уровне шума возникают нарушения сна, возрастает риск развития сердечных заболеваний. В среднестатистическом офисе зафиксирован уровень шума 65 дБ.
° Движение уличного транспорта создает шум 70 дБ. Постоянная подверженность такому уровню шума без средств защиты органов слуха может привести к постепенной потере слуха.
° Средний уровень шума на автомагистрали составляет около 85 децибел.

Не на того злитесь, Серж. Купили бы Уно Сити - я бы вам еще идеек подкинул как от шума защититься. А в ФТ вчера вечером вообще тишина как в деревне. Но ФТ Вы правильно сделали, что не купили. Нельзя так резко менять окружение + 20 грн. за метр обслуживания - пусть лохи платят, которые на концептуальный говноблок повелись.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 03 вер, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:47

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Коротше, як придумають щось досипати у виготовлення газоблоку, щоб він був шумоізоляційним - то омноблок буде САМИМ КРУТИМ на ринку будматеріалів!!!

А так, саме через те, що він майже повністю пропускає шум - тому він наразі і ОМНОблок!!!

От і маєте бізнес-ідею, зробити шумонепроникний газоблок, але щоб ціною далеко не втікв від звичайного - і ви будете "жити в достатку"!© :lol:

шумозахисні кізяки добаляти

Я клею лотки из под яиц на стены. Чобы хоть что-то правильное, натуральное в квартире было. На правильный итальянский клей. Снижают шум на 80 децибел.

клеїте яйцями до стіни, чи зовні... чисто практичний інтерес в плані облицьовки цоколя
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 03 вер, 2021 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:49

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Парапланирование во всей красе:
Зображення


а дальше что?

вимальовується така піпка, як у 2014..2015, після якої ямка
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:50

  zРадио написав:airmax78

Батько твій так динаміку рахував (с) Максим, банкир ты наш, утративший навыки, увлекшись бетоном, пойми уже сам и передай автору поста, что рост на первичке считается не как средний по больнице, а взвешиваются доли сегментов разного жилья.

Гугл-кеш не запретили, так что если хочешь знать реальный рост (а не повторять чужие глупости, или пропаганду), воспользуйся им и посмотри на сегментное распределение как было vs как стало. Удивишься практически полному исчезновению эконома.

Справедливым в этих условиях будет говорить об увеличение входного билета на киевскую первичку на 30%, но не средней цены. А чем закончится такая политика застройщиков, еще посмотрим - я продолжаю настаивать, что причина снижения темпов строительства кроется именно в отказе от привлечения денег массового рынка

цікаво, банкротство кількох забудовників врахуовується в середньо-аірмаксовій?
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