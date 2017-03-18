Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Батько твій так динаміку рахував (с) Максим, банкир ты наш, утративший навыки, увлекшись бетоном, пойми уже сам и передай автору поста, что рост на первичке считается не как средний по больнице, а взвешиваются доли сегментов разного жилья.
Гугл-кеш не запретили, так что если хочешь знать реальный рост (а не повторять чужие глупости, или пропаганду), воспользуйся им и посмотри на сегментное распределение как было vs как стало. Удивишься практически полному исчезновению эконома.
Справедливым в этих условиях будет говорить об увеличение входного билета на киевскую первичку на 30%, но не средней цены. А чем закончится такая политика застройщиков, еще посмотрим - я продолжаю настаивать, что причина снижения темпов строительства кроется именно в отказе от привлечения денег массового рынка
Ты это все сейчас серьезно? Не эконом исчез, а цены на эконом стали такими, какими раньше были цены комфорта+ и бизнес-класса от всяких Геосов и Ко. Тебе же Уну пишет: Оранж, который тут только ленивый не пнул ногой и за жопный локейшен и за потолки 2.5 и за архитектуру а-ля ДБК4, стоил 13К, а теперь от24К. Он шо, перестал от этого изменения цены быть экономом? Или по каким кретириям ты эконом определяешь? По цене?
13К коштував на ямі котловану, зараз там який стан?
airmax78 написав:Ты это все сейчас серьезно? Не эконом исчез, а цены на эконом стали такими, какими раньше были цены комфорта+ и бизнес-класса от всяких Геосов и Ко. Тебе же Уну пишет: Оранж, который тут только ленивый не пнул ногой и за жопный локейшен и за потолки 2.5 и за архитектуру а-ля ДБК4, стоил 13К, а теперь от24К. Он шо, перестал от этого изменения цены быть экономом? Или по каким кретириям ты эконом определяешь? По цене?
Конечно же, сегментируется по качественным параметрам жилья, а не цене. Максим, не изображай шланг - ты прекрасно понимаешь, о чем речь. Одна Аркада формировала 15% предложения, пока продавала Патриотику и Эврику, и это все был махровый эконом. Даже Варшавский - это уже комфорт.
Кстати, ты трижды уворачивался от ответа, почему новый дом в июле 2021-го там объявили без индексации к предыдущему в ноябре 2020-го. Опять акцентируешь на одних фактах и игнорируешь другие?
change_pm написав:Я приємно здивован якостю повідомлень Макса і те, шо вони висять, а не видаляються.
Чьо заснули модери чи що?
Звукоизоляция и повышение влажности в многоквартирном доме - важнейшие вопросы КРЖН. Как улучшить говноблок, чтобы он не убивал проживающих в нем жильцов? Как жить над 8-полосным шоссе? Как утром добираться на работу с левого берега, Ирпеня или дальних номеров проспекта Победы? Кто игнорирует эти проблемы при покупке недвижимости - страдает потом всю оставшуюся жизнь.