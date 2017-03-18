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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8462846384648465>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 75
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:50

  flyman написав:клеїте яйцями до стіни, чи зовці... чисто практичний інтерес в плані облицьовки цоколя

На яичный белок клею. Дедовским способом. Звукоизоляция + повышение влажности. Даже rjkz в институте такое не преподавали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:52

  hxbbgaf написав:Гетманцев говорит об одном автомотически амнистируемом объекте.
Кроме этого, автоматически амнистируем одну квартиру до 120 м², дом до 240 м², земельный участок в пределах норм бесплатной приватизации на каждого человека", – сказал он.

https://gordonua.com/news/money/kazhdom ... 70314.html
В принятом и подписанном законе сказано:
квартира/квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно
120 квадратних метрів,

И как это понимать?

що людина малограмотна, а займає таку відповідальну посаду
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:54

  airmax78 написав:
  zРадио написав:airmax78

Батько твій так динаміку рахував (с) Максим, банкир ты наш, утративший навыки, увлекшись бетоном, пойми уже сам и передай автору поста, что рост на первичке считается не как средний по больнице, а взвешиваются доли сегментов разного жилья.

Гугл-кеш не запретили, так что если хочешь знать реальный рост (а не повторять чужие глупости, или пропаганду), воспользуйся им и посмотри на сегментное распределение как было vs как стало. Удивишься практически полному исчезновению эконома.

Справедливым в этих условиях будет говорить об увеличение входного билета на киевскую первичку на 30%, но не средней цены. А чем закончится такая политика застройщиков, еще посмотрим - я продолжаю настаивать, что причина снижения темпов строительства кроется именно в отказе от привлечения денег массового рынка

Ты это все сейчас серьезно? Не эконом исчез, а цены на эконом стали такими, какими раньше были цены комфорта+ и бизнес-класса от всяких Геосов и Ко.
Тебе же Уну пишет: Оранж, который тут только ленивый не пнул ногой и за жопный локейшен и за потолки 2.5 и за архитектуру а-ля ДБК4, стоил 13К, а теперь от24К. Он шо, перестал от этого изменения цены быть экономом? Или по каким кретириям ты эконом определяешь? По цене?

13К коштував на ямі котловану,
зараз там який стан?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:55

  airmax78 написав:Ты это все сейчас серьезно? Не эконом исчез, а цены на эконом стали такими, какими раньше были цены комфорта+ и бизнес-класса от всяких Геосов и Ко.
Тебе же Уну пишет: Оранж, который тут только ленивый не пнул ногой и за жопный локейшен и за потолки 2.5 и за архитектуру а-ля ДБК4, стоил 13К, а теперь от24К. Он шо, перестал от этого изменения цены быть экономом? Или по каким кретириям ты эконом определяешь? По цене?


Конечно же, сегментируется по качественным параметрам жилья, а не цене. Максим, не изображай шланг - ты прекрасно понимаешь, о чем речь. Одна Аркада формировала 15% предложения, пока продавала Патриотику и Эврику, и это все был махровый эконом. Даже Варшавский - это уже комфорт.

Кстати, ты трижды уворачивался от ответа, почему новый дом в июле 2021-го там объявили без индексации к предыдущему в ноябре 2020-го. Опять акцентируешь на одних фактах и игнорируешь другие?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:56

  airmax78 написав:
  flyman написав:клеїте яйцями до стіни, чи зовці... чисто практичний інтерес в плані облицьовки цоколя

На яичный белок клею. Дедовским способом. Звукоизоляция + повышение влажности. Даже rjkz в институте такое не преподавали.

Я приємно здивован якостю повідомлень Макса і те, шо вони висять, а не видаляються.

Чьо заснули модери чи що?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:57

hxbbgaf навіщо Вам Гетьманцев???
Ви вирішили свою житлову проблему, врешті решт????
Зробили обмін злитків Ag на нерухомість???
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:57

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Гетманцев говорит об одном автомотически амнистируемом объекте.
Кроме этого, автоматически амнистируем одну квартиру до 120 м², дом до 240 м², земельный участок в пределах норм бесплатной приватизации на каждого человека", – сказал он.

https://gordonua.com/news/money/kazhdom ... 70314.html
В принятом и подписанном законе сказано:
квартира/квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно
120 квадратних метрів,

И как это понимать?

що людина малограмотна, а займає таку відповідальну посаду

Є вар"янт, шо просто імбіцил...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:02

  flyman написав:цікаво, банкротство кількох забудовників врахуовується в середньо-аірмаксовій?


Нет, конечно. "Мы просто зарабатывали хренову кучу денег" (с) Генри Полсон. Кто понял, тот молодец 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:клеїте яйцями до стіни, чи зовці... чисто практичний інтерес в плані облицьовки цоколя

Тільки яйцями до стіни!
А як ти інакше поклеїш, якщо будеш стояти яйцями від стіни?))))))
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:05

  change_pm написав:Я приємно здивован якостю повідомлень Макса і те, шо вони висять, а не видаляються.

Чьо заснули модери чи що?

Звукоизоляция и повышение влажности в многоквартирном доме - важнейшие вопросы КРЖН. Как улучшить говноблок, чтобы он не убивал проживающих в нем жильцов? Как жить над 8-полосным шоссе? Как утром добираться на работу с левого берега, Ирпеня или дальних номеров проспекта Победы? Кто игнорирует эти проблемы при покупке недвижимости - страдает потом всю оставшуюся жизнь.
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