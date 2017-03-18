zРадио написав:

Батько твій так динаміку рахував (с) Максим, банкир ты наш, утративший навыки, увлекшись бетоном, пойми уже сам и передай автору поста, что рост на первичке считается не как средний по больнице, а взвешиваются доли сегментов разного жилья.Гугл-кеш не запретили, так что если хочешь знать реальный рост (а не повторять чужие глупости, или пропаганду), воспользуйся им и посмотри на сегментное распределение как было vs как стало. Удивишься практически полному исчезновению эконома.Справедливым в этих условиях будет говорить об увеличение входного билета на киевскую первичку на 30%, но не средней цены. А чем закончится такая политика застройщиков, еще посмотрим - я продолжаю настаивать, что причина снижения темпов строительства кроется именно в отказе от привлечения денег массового рынка