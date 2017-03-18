RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8462846384648465

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 75
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:12

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Я приємно здивован якостю повідомлень Макса і те, шо вони висять, а не видаляються.

Чьо заснули модери чи що?

Звукоизоляция и повышение влажности в многоквартирном доме - важнейшие вопросы КРЖН. Как улучшить говноблок, чтобы он не убивал проживающих в нем жильцов? Как жить над 8-полосным шоссе? Как утром добираться на работу с левого берега, Ирпеня или дальних номеров проспекта Победы? Кто игнорирует эти проблемы при покупке недвижимости - страдает потом всю оставшуюся жизнь.

100500! )))

Особливо, що куди яйцями клєїти )))

Якісь лошковські проблеми / питання ... чесно слово! Перепрощую за хамство )))

Цими питаннями треба займатись до, а не після...

- не після того, як купив житло з овноблока.
- не після того, як купив житло в ірпені, на черніговщині, чи світошино.
- не після того, як купив житло в 2 метрах від дороги.

Хто спочатку купив, а потім подумав, нафіг поважним панам про таких чудиків думати???
change_pm
 
Повідомлень: 4409
З нами з: 03.02.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На яичный белок клею. Дедовским способом. Звукоизоляция + повышение влажности

Або ще дідівський спосіб))
Каструлю з водою на газову плиту і на мінімальному вогні нехай собі кипить/парує))
Тільки ще двері до кімнат всюди повідкривати, нехай та пара всюди заходить :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 18.03.21
Подякував: 36 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:16

  airmax78 написав:Звукоизоляция и повышение влажности в многоквартирном доме - важнейшие вопросы КРЖН. Как улучшить говноблок, чтобы он не убивал проживающих в нем жильцов? Как жить над 8-полосным шоссе? Как утром добираться на работу с левого берега, Ирпеня или дальних номеров проспекта Победы? Кто игнорирует эти проблемы при покупке недвижимости - страдает потом всю оставшуюся жизнь.


Все равно ведь страдать недолго - говноблок убивает (с)

Максим, you made my day
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10989
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2455 раз.
Подякували: 5395 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:17

Тобі з Маскви - видніше

Да конечно. Думаете, если вы клёпаете тут украинскими буквами, то по вам не видно, что вы колчаковцы из фсб? Передайте своему старшему офицеру, что я разоблачил тут всех русских подонков. Меняйте учетки. :lol:

  Vadim V написав:огласите ввесь список.

Я так зрозумів це частина відповіді прапора?

Я ввечері вже спав, а зранку засмагав біля басейну (в Тюмєні) - не встиг прочитати ((((

Лібо, ти скидав грощі своєму герою Дєвятову на лікування?
change_pm
 
Повідомлень: 4409
З нами з: 03.02.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8462846384648465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
539 272931
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 11:30
Gremirk
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2135, 2136, 2137
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21363 3852801
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49332
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33959)
03.09.2021 14:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.