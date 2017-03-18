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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:12
airmax78 написав: change_pm написав:
Я приємно здивован якостю повідомлень Макса і те, шо вони висять, а не видаляються.
Чьо заснули модери чи що?
Звукоизоляция и повышение влажности в многоквартирном доме - важнейшие вопросы КРЖН. Как улучшить говноблок, чтобы он не убивал проживающих в нем жильцов? Как жить над 8-полосным шоссе? Как утром добираться на работу с левого берега, Ирпеня или дальних номеров проспекта Победы?
Кто игнорирует эти проблемы при покупке недвижимости - страдает потом всю оставшуюся жизнь.
100500! )))
Особливо, що куди яйцями клєїти )))
Якісь лошковські проблеми / питання ... чесно слово! Перепрощую за хамство )))
Цими питаннями треба займатись до, а не після...
- не після того, як купив житло з овноблока.
- не після того, як купив житло в ірпені, на черніговщині, чи світошино.
- не після того, як купив житло в 2 метрах від дороги.
Хто спочатку купив, а потім подумав, нафіг поважним панам про таких чудиків думати???
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:13
airmax78 написав:
На яичный белок клею. Дедовским способом. Звукоизоляция + повышение влажности
Або ще дідівський спосіб))
Каструлю з водою на газову плиту і на мінімальному вогні нехай собі кипить/парує))
Тільки ще двері до кімнат всюди повідкривати, нехай та пара всюди заходить
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:16
airmax78 написав:
Звукоизоляция и повышение влажности в многоквартирном доме - важнейшие вопросы КРЖН. Как улучшить говноблок, чтобы он не убивал проживающих в нем жильцов? Как жить над 8-полосным шоссе? Как утром добираться на работу с левого берега, Ирпеня или дальних номеров проспекта Победы? Кто игнорирует эти проблемы при покупке недвижимости - страдает потом всю оставшуюся жизнь.
Все равно ведь страдать недолго - говноблок убивает (с)
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:17
Тобі з Маскви - видніше
Да конечно. Думаете, если вы клёпаете тут украинскими буквами, то по вам не видно, что вы колчаковцы из фсб? Передайте своему старшему офицеру, что я разоблачил тут всех русских подонков.
Меняйте учетки.
Vadim V написав:огласите ввесь список
.
Я так зрозумів це частина відповіді прапора?
Я ввечері вже спав, а зранку засмагав біля басейну (в Тюмєні) - не встиг прочитати ((((
Лібо, ти скидав грощі своєму герою Дєвятову на лікування?
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