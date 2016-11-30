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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:23
zРадио написав: airmax78 написав:
Звукоизоляция и повышение влажности в многоквартирном доме - важнейшие вопросы КРЖН. Как улучшить говноблок, чтобы он не убивал проживающих в нем жильцов? Как жить над 8-полосным шоссе? Как утром добираться на работу с левого берега, Ирпеня или дальних номеров проспекта Победы? Кто игнорирует эти проблемы при покупке недвижимости - страдает потом всю оставшуюся жизнь.
Все равно ведь страдать недолго - говноблок убивает (с)
Максим, you made my day
Говноблок вбиває на смерть. Швидко.
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airmax78
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:23
Мне сложно представить 10% американцев недоедающими.
Тем более детей. Дети и старики - это люди для которых государство СЩА создает такие условия, которые нашим детям и старикам дале при большом желании трудно представить.
США - это страна в которой очень сложно голодать даже при большом желании.
То что очень многие, в том числе совсем не бедные, садятся на SNAP (фудстемпы) и на анэнплоймент и на вэлфер и на медикейд и на секшн8 и другие программы. То это говорит о готовности государства (особенно при демократической власти) содержать все эти хотелки "быть бедным". CNBC - это днмократический новостной канал. Шо вы от него хотите?
То же самое с "рискующими быть выселенными". Если госудаоство разрешило "не платить" - они не платят. Кто сказал, что у них нет денег?
На самом деле бомжевать и голодать (это еще очень относительное понятие) могут те, кто по той или иной причине не может/не хочет обращаться за помощью (люди с ментальными отклонениями или идеологически рассчитывающие только на себя - умрут с голоду, но не попросят помощи).
И это все о тех кто не может и\или не хочет работать.
Если-же человек работает даже на минималку, то ему хватит на аренду и питание и при этом он будет подпадать под критерии нуждающегося и если подастся на программы помощи, то будет иметь и помощь на еду, жилье, медицину и тд.
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rjkz
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:32
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Serg-ik
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:32
rjkz написав:
Мне сложно представить 10% американцев недоедающими.
Все, що написано про Америку на московитській мові - варто перевіряти з інших джерел. Російська пропаганда - надзвичайно потужна. По суті це єдине, що у Московії працює на "відмінно".
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Frant
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:40
change_pm написав: airmax78 написав: change_pm написав:
Я приємно здивован якостю повідомлень Макса і те, шо вони висять, а не видаляються.
Чьо заснули модери чи що?
Звукоизоляция и повышение влажности в многоквартирном доме - важнейшие вопросы КРЖН. Как улучшить говноблок, чтобы он не убивал проживающих в нем жильцов? Как жить над 8-полосным шоссе? Как утром добираться на работу с левого берега, Ирпеня или дальних номеров проспекта Победы?
Кто игнорирует эти проблемы при покупке недвижимости - страдает потом всю оставшуюся жизнь.
100500! )))
Особливо, що куди яйцями клєїти )))
Якісь лошковські проблеми / питання ... чесно слово! Перепрощую за хамство )))
Цими питаннями треба займатись до, а не після...
- не після того, як купив житло з овноблока.
- не після того, як купив житло в ірпені, на черніговщині, чи світошино.
- не після того, як купив житло в 2 метрах від дороги.
Хто спочатку купив, а потім подумав, нафіг поважним панам про таких чудиків думати???
забув головне: "концептуальний овноблок" з якого при СРСР хіба хліви будували
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flyman
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:49
Коли в тебе договір оренди закінчується? Якого місяця?
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:58
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:02
flyman написав:
забув головне: "концептуальний овноблок
" з якого при СРСР хіба хліви будували
Ковальська взагалі не париться, клєпає стіни з доробленого концептуалу і лупить багато уе-шек за них
зі. цікаво, хто купує такі стіни?
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change_pm
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:10
flyman написав:
забув головне: "концептуальний овноблок" з якого при СРСР хіба хліви будували
Точность цитируемых формулировок важна.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 03 вер, 2021 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:10
квадратура большая, бывают что 4к меньше по площади.
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