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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8463846484658466>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 75
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:23

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Звукоизоляция и повышение влажности в многоквартирном доме - важнейшие вопросы КРЖН. Как улучшить говноблок, чтобы он не убивал проживающих в нем жильцов? Как жить над 8-полосным шоссе? Как утром добираться на работу с левого берега, Ирпеня или дальних номеров проспекта Победы? Кто игнорирует эти проблемы при покупке недвижимости - страдает потом всю оставшуюся жизнь.


Все равно ведь страдать недолго - говноблок убивает (с)

Максим, you made my day

Говноблок вбиває на смерть. Швидко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:23

  baraka написав:звоночек (это в отношении "денег рекой")

На прошлой неделе верховный суд США отменил (https://www.cnbc.com/2021/08/27/nationa ... ions-.html) мораторий на выселение граждан и сейчас риску выселения подвержено более 17 миллионов человек. По статистике Feeding America (https://www.feedingamerica.org/sites/de ... 2021_0.pdf) 42 миллиона человек, включая 13 миллионов детей недоедают. И всё это происходит в великих штатах при триллионных бюджетах на социальную помощь.

https://www.cnbc.com/2021/08/27/nationa ... ions-.html


Мне сложно представить 10% американцев недоедающими.
Тем более детей. Дети и старики - это люди для которых государство СЩА создает такие условия, которые нашим детям и старикам дале при большом желании трудно представить.
США - это страна в которой очень сложно голодать даже при большом желании.
То что очень многие, в том числе совсем не бедные, садятся на SNAP (фудстемпы) и на анэнплоймент и на вэлфер и на медикейд и на секшн8 и другие программы. То это говорит о готовности государства (особенно при демократической власти) содержать все эти хотелки "быть бедным". CNBC - это днмократический новостной канал. Шо вы от него хотите?
То же самое с "рискующими быть выселенными". Если госудаоство разрешило "не платить" - они не платят. Кто сказал, что у них нет денег?
На самом деле бомжевать и голодать (это еще очень относительное понятие) могут те, кто по той или иной причине не может/не хочет обращаться за помощью (люди с ментальными отклонениями или идеологически рассчитывающие только на себя - умрут с голоду, но не попросят помощи).
И это все о тех кто не может и\или не хочет работать.
Если-же человек работает даже на минималку, то ему хватит на аренду и питание и при этом он будет подпадать под критерии нуждающегося и если подастся на программы помощи, то будет иметь и помощь на еду, жилье, медицину и тд.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:32

Жлобство ( от слова жадность)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-kom-k ... erIndex=23
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:32

  rjkz написав:Мне сложно представить 10% американцев недоедающими.

Все, що написано про Америку на московитській мові - варто перевіряти з інших джерел. Російська пропаганда - надзвичайно потужна. По суті це єдине, що у Московії працює на "відмінно".
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:40

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:Я приємно здивован якостю повідомлень Макса і те, шо вони висять, а не видаляються.

Чьо заснули модери чи що?

Звукоизоляция и повышение влажности в многоквартирном доме - важнейшие вопросы КРЖН. Как улучшить говноблок, чтобы он не убивал проживающих в нем жильцов? Как жить над 8-полосным шоссе? Как утром добираться на работу с левого берега, Ирпеня или дальних номеров проспекта Победы? Кто игнорирует эти проблемы при покупке недвижимости - страдает потом всю оставшуюся жизнь.

100500! )))

Особливо, що куди яйцями клєїти )))

Якісь лошковські проблеми / питання ... чесно слово! Перепрощую за хамство )))

Цими питаннями треба займатись до, а не після...

- не після того, як купив житло з овноблока.
- не після того, як купив житло в ірпені, на черніговщині, чи світошино.
- не після того, як купив житло в 2 метрах від дороги.

Хто спочатку купив, а потім подумав, нафіг поважним панам про таких чудиків думати???

забув головне: "концептуальний овноблок" з якого при СРСР хіба хліви будували
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:49

  Serg-ik написав:Жлобство ( от слова жадность)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-kom-k ... erIndex=23

Коли в тебе договір оренди закінчується? Якого місяця?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:58

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Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:02

  flyman написав:забув головне: "концептуальний овноблок" з якого при СРСР хіба хліви будували

Ковальська взагалі не париться, клєпає стіни з доробленого концептуалу і лупить багато уе-шек за них :mrgreen:

зі. цікаво, хто купує такі стіни?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:10

  flyman написав:забув головне: "концептуальний овноблок" з якого при СРСР хіба хліви будували

Точность цитируемых формулировок важна.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 03 вер, 2021 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:10

  Serg-ik написав:Жлобство ( от слова жадность)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-kom-k ... erIndex=23

квадратура большая, бывают что 4к меньше по площади.
vitaliian
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