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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:13
А в чем жадность то? Рассказываю же, знакомые из Латинской Америки вернулись - ищут квартиру. Им такие прайсы заряжают за бабушатники, что даже я не могу поверить.
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airmax78
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:24
airmax78 написав:
А в чем жадность то?
Фото смотрели?
Дому более 10 лет , а санузлы в позорно-строительном состоянии от КГС. И за это хотят 15 000 грн.
Если не ошибаюсь, эта квартира продавалась. Но, судя по всему не продалась. Потому там свежие обойки.
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Serg-ik
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:27
Serg-ik написав:Успіх
30/11/2016
Ага, то він продовжений вже 4 рази.
То зараз йде напружений місяць для тебе, бо може власник заікнутись за підвищення оренди.
Тож, тримаємо всім форумом за тебе кулаки!
Може і пропетляєш ще рік
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Успіх
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:36
Доступную ипотеку с статической ставкой нормальную на 5+ лет даёт правекс или кредо?
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proftpd66
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:37
Serg-ik написав: airmax78 написав:
А в чем жадность то?
Фото смотрели?
Дому более 10 лет , а санузлы в позорно-строительном состоянии от КГС. И за это хотят 15 000 грн.
Если не ошибаюсь, эта квартира продавалась. Но, судя по всему не продалась. Потому там свежие обойки.
На киевском рынке аренды стандартов нет. Кто что хочет, тот то и сдает и за сколько хочет. Конкуренция только в верхнем сегменте и выше среднего. Поэтому надо с этого рынка уходить. Или переходить в верхний сегмент. Вот мы коллеге моему сняли: 1600 баксов в месяц за 210 кв. м в Волне на ЛУ. 10 кв.м хозяйский санузел... Паркетные полы, двери из массива с какими-то фантастическими дверными коробками. Ремонт на любителя, но жить очень даже можно.
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airmax78
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