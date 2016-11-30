Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Фото смотрели? Дому более 10 лет , а санузлы в позорно-строительном состоянии от КГС. И за это хотят 15 000 грн. Если не ошибаюсь, эта квартира продавалась. Но, судя по всему не продалась. Потому там свежие обойки.
Фото смотрели? Дому более 10 лет , а санузлы в позорно-строительном состоянии от КГС. И за это хотят 15 000 грн. Если не ошибаюсь, эта квартира продавалась. Но, судя по всему не продалась. Потому там свежие обойки.
На киевском рынке аренды стандартов нет. Кто что хочет, тот то и сдает и за сколько хочет. Конкуренция только в верхнем сегменте и выше среднего. Поэтому надо с этого рынка уходить. Или переходить в верхний сегмент. Вот мы коллеге моему сняли: 1600 баксов в месяц за 210 кв. м в Волне на ЛУ. 10 кв.м хозяйский санузел... Паркетные полы, двери из массива с какими-то фантастическими дверными коробками. Ремонт на любителя, но жить очень даже можно.
Serg-ik написав:Фото смотрели? Дому более 10 лет , а санузлы в позорно-строительном состоянии от КГС. И за это хотят 15 000 грн. Если не ошибаюсь, эта квартира продавалась. Но, судя по всему не продалась. Потому там свежие обойки.
Жлобство присутствует что люди зажали тысячу долларов и не напхали квартиру современной мебелью с Эпика, олха. Потом что любители. А так дешево, потому что это квартира для жизни, а не для аренды. Спрос на большие трешки со стороны арендаторов минимален. Цена имеет право на жизнь. Я бы даже сказал недорого. Для сравнения хрущик с такой же мебелью, советскими межкомнатными дверьми, смежные комнаты и древним холодильником в комнате за 13500 и еще плюс агентские. Забыл ссылку https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-3h ... MC9ho.html
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 03 вер, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Цена имеет право на жизнь. Я бы даже сказал недорого. Для сравнения хрущик с такой же мебелью, советскими межкомнатными дверьми, смежные комнаты и древним холодильником в комнате за 13500 и еще плюс агентские.
и кто по-вашему арендатор такого чуда? 15 000 + коммуналь за 90+ метров?
Vlad442 написав:Цена имеет право на жизнь. Я бы даже сказал недорого. Для сравнения хрущик с такой же мебелью, советскими межкомнатными дверьми, смежные комнаты и древним холодильником в комнате за 13500 и еще плюс агентские.
и кто по-вашему арендатор такого чуда? 15 000 + коммуналь за 90+ метров?
Вот как раз вы. Семья с детьми, и запросом на просторное современное жилье с большими комнатами правильной формы. Вы же не думаете, что ваши запросы уникальные?