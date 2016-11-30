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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8464846584668467>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 75
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:13

  Serg-ik написав:Жлобство ( от слова жадность)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-kom-k ... erIndex=23

А в чем жадность то? Рассказываю же, знакомые из Латинской Америки вернулись - ищут квартиру. Им такие прайсы заряжают за бабушатники, что даже я не могу поверить.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А в чем жадность то?

Фото смотрели?
Дому более 10 лет , а санузлы в позорно-строительном состоянии от КГС. И за это хотят 15 000 грн.
Если не ошибаюсь, эта квартира продавалась. Но, судя по всему не продалась. Потому там свежие обойки.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:27

  Serg-ik написав:Успіх 30/11/2016

Ага, то він продовжений вже 4 рази.
То зараз йде напружений місяць для тебе, бо може власник заікнутись за підвищення оренди.
Тож, тримаємо всім форумом за тебе кулаки!
Може і пропетляєш ще рік :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:36

Доступную ипотеку с статической ставкой нормальную на 5+ лет даёт правекс или кредо?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:37

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:А в чем жадность то?

Фото смотрели?
Дому более 10 лет , а санузлы в позорно-строительном состоянии от КГС. И за это хотят 15 000 грн.
Если не ошибаюсь, эта квартира продавалась. Но, судя по всему не продалась. Потому там свежие обойки.

На киевском рынке аренды стандартов нет. Кто что хочет, тот то и сдает и за сколько хочет. Конкуренция только в верхнем сегменте и выше среднего. Поэтому надо с этого рынка уходить. Или переходить в верхний сегмент. Вот мы коллеге моему сняли: 1600 баксов в месяц за 210 кв. м в Волне на ЛУ. 10 кв.м хозяйский санузел... Паркетные полы, двери из массива с какими-то фантастическими дверными коробками. Ремонт на любителя, но жить очень даже можно.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:1600 баксов в месяц за 210 кв

в пересчёте на цену квадрата, на ЛУ всего на 5000 грн дороже, чем на Бакиенской, 33%. Но разница -небо и земля.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:19

  proftpd66 написав:Доступную ипотеку с статической ставкой нормальную на 5+ лет даёт правекс или кредо?

Правекс - 5р. фіксовано
Кредо дає на 3р.

Але, бачу наче чуть-чуть підросли ставки для звичайних пересічних/на звичайних умовах :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Фото смотрели?
Дому более 10 лет , а санузлы в позорно-строительном состоянии от КГС. И за это хотят 15 000 грн.
Если не ошибаюсь, эта квартира продавалась. Но, судя по всему не продалась. Потому там свежие обойки.

Жлобство присутствует что люди зажали тысячу долларов и не напхали квартиру современной мебелью с Эпика, олха. Потом что любители. А так дешево, потому что это квартира для жизни, а не для аренды. Спрос на большие трешки со стороны арендаторов минимален.
Цена имеет право на жизнь. Я бы даже сказал недорого. Для сравнения хрущик с такой же мебелью, советскими межкомнатными дверьми, смежные комнаты и древним холодильником в комнате за 13500 и еще плюс агентские.
Забыл ссылку
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-3h ... MC9ho.html
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 03 вер, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Цена имеет право на жизнь. Я бы даже сказал недорого. Для сравнения хрущик с такой же мебелью, советскими межкомнатными дверьми, смежные комнаты и древним холодильником в комнате за 13500 и еще плюс агентские.

и кто по-вашему арендатор такого чуда? 15 000 + коммуналь за 90+ метров?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:31

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Цена имеет право на жизнь. Я бы даже сказал недорого. Для сравнения хрущик с такой же мебелью, советскими межкомнатными дверьми, смежные комнаты и древним холодильником в комнате за 13500 и еще плюс агентские.

и кто по-вашему арендатор такого чуда? 15 000 + коммуналь за 90+ метров?

Вот как раз вы. Семья с детьми, и запросом на просторное современное жилье с большими комнатами правильной формы. Вы же не думаете, что ваши запросы уникальные?
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