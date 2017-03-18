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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8464846584668467

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 75
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:34

Vlad442 я ж не о том. Кто зарабатывает на это "чудо"?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:49

  Serg-ik написав:Vlad442 я ж не о том. Кто зарабатывает на это "чудо"?

Очень много людей зарабатывают и на более дорогие квартиры. Всегда найдется арендатор, который зарабатывает достаточно. Он нужен один, а не снижать цену по которой придут десять и будут ругаться кто первый сказал "да".
Цена, как по мне реальная. Да, состояние слабенькое, зато площадь большая и дом новый.
А коммуналка... она везде будет плюс-минус одинаковая. Нужна достаточная площадь - придется платить.

Добавлю. Если человек зарабатывает 12 тыс., как и все его коллеги, а его начальник 15, то для него люди, которые зарабатывают 20, это как эльфы. Слышал, но не видел и не очень верю.
Так же люди, которые зарабатывают 30, с трудом понимают, что есть те, кто тяжело вкалывает за 8.
Каждый живет и общается в своем слое доходов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Всегда найдется арендатор, который зарабатывает достаточно.
Цена не соответсвует качеству. На эту квартиру семейный бюджет должен стартовать от 50 000 грн.
Люди, которые могут потратить 15+коммуналь при заработке в 50, возьмут в аренду что-то меньшее и лучшее. А эту снимет табор или покомнатно 4-6 человек
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:07

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Всегда найдется арендатор, который зарабатывает достаточно.
Цена не соответсвует качеству. На эту квартиру семейный бюджет должен стартовать от 50 000 грн.
Люди, которые могут потратить 15+коммуналь при заработке в 50, возьмут в аренду что-то меньшее и лучшее. А эту снимет табор или покомнатно 4-6 человек

Ну почему Вы такой категоричный. Может купите эту квартиру? Вроде нормальная. Я думаю - продадут, если спросить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну почему Вы такой категоричный. Может купите эту квартиру? Вроде нормальная

Нє, Сержик так легко не здасться))

Цікаво, а що на це все каже його дружина?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:21

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а вы обратили внимание, шо стали массово штрафовать за неправильную и неоплаченную парковку?

https://www.facebook.com/605521858/post ... 86859/?d=n

еще бы и штрафы поднять раз в 5, эхх
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:26

  kingkongovets написав:а вы обратили внимание, шо стали массово штрафовать за неправильную и неоплаченную парковку?

https://www.facebook.com/605521858/post ... 86859/?d=n

еще бы и штрафы поднять раз в 5, эхх

Так и выручку метро могут поднять храбрым решением) Сплошные плюсы. Еще бы побольше платных паркингов настроили с хорошей навигацией по городу
sequence
 
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