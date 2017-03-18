Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:49

Serg-ik написав: Vlad442 я ж не о том. Кто зарабатывает на это "чудо"? я ж не о том. Кто зарабатывает на это "чудо"?

Очень много людей зарабатывают и на более дорогие квартиры. Всегда найдется арендатор, который зарабатывает достаточно. Он нужен один, а не снижать цену по которой придут десять и будут ругаться кто первый сказал "да".Цена, как по мне реальная. Да, состояние слабенькое, зато площадь большая и дом новый.А коммуналка... она везде будет плюс-минус одинаковая. Нужна достаточная площадь - придется платить.Добавлю. Если человек зарабатывает 12 тыс., как и все его коллеги, а его начальник 15, то для него люди, которые зарабатывают 20, это как эльфы. Слышал, но не видел и не очень верю.Так же люди, которые зарабатывают 30, с трудом понимают, что есть те, кто тяжело вкалывает за 8.Каждый живет и общается в своем слое доходов.