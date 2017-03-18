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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:49
Очень много людей зарабатывают и на более дорогие квартиры. Всегда найдется арендатор, который зарабатывает достаточно. Он нужен один, а не снижать цену по которой придут десять и будут ругаться кто первый сказал "да".
Цена, как по мне реальная. Да, состояние слабенькое, зато площадь большая и дом новый.
А коммуналка... она везде будет плюс-минус одинаковая. Нужна достаточная площадь - придется платить.
Добавлю. Если человек зарабатывает 12 тыс., как и все его коллеги, а его начальник 15, то для него люди, которые зарабатывают 20, это как эльфы. Слышал, но не видел и не очень верю.
Так же люди, которые зарабатывают 30, с трудом понимают, что есть те, кто тяжело вкалывает за 8.
Каждый живет и общается в своем слое доходов.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Цена не соответсвует качеству. На эту квартиру семейный бюджет должен стартовать от 50 000 грн.
Люди, которые могут потратить 15+коммуналь при заработке в 50, возьмут в аренду что-то меньшее и лучшее. А эту снимет табор или покомнатно 4-6 человек
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:07
Ну почему Вы такой категоричный. Может купите эту квартиру? Вроде нормальная. Я думаю - продадут, если спросить.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:21
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а вы обратили внимание, шо стали массово штрафовать за неправильную и неоплаченную парковку?
еще бы и штрафы поднять раз в 5, эхх
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:26
Так и выручку метро могут поднять храбрым решением) Сплошные плюсы. Еще бы побольше платных паркингов настроили с хорошей навигацией по городу
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