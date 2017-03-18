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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8465846684678468>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 75
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:а вы обратили внимание, шо стали массово штрафовать за неправильную и неоплаченную парковку?

https://www.facebook.com/605521858/post ... 86859/?d=n

еще бы и штрафы поднять раз в 5, эхх

Так и выручку метро могут поднять храбрым решением) Сплошные плюсы. Еще бы побольше платных паркингов настроили с хорошей навигацией по городу
я уже 100500 раз говорил и повторю еще раз:
если бы люди пользовались платными паркингами, их бы строили больше, чем трц
это как обсирать телесериалы - по бесплатному тв показывают то, шо смотрит манюпас
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 03 вер, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Еще бы побольше платных паркингов настроили с хорошей навигацией по городу

по мнению некоторых
- об отсутствии паркингов надо было думать до покупки авто
- в определённых локациях паркингов предостаточно, но в них не едут. То ли денег жалко, то ли времени, то ли лень пройтись пешком
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:30

  Vlad442 написав:..зажали тысячу долларов и не напхали квартиру современной мебелью с Эпика, олха..

Сильно боюсь, вы все же цену билета занижаете. Это по поводу Эпика. По поводу "современной", - ИМХО, тот набор дешевых дров, что вы именуете "современным", вероятно был "современным" еще 25 лет назад
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве готовят новый локдаун - СМИ.
https://korrespondent.net/city/kiev/439 ... okdaun-smy
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:35

  Serg-ik написав:..
- в определённых локациях паркингов предостаточно, но в них не едут. То ли денег жалко, то ли времени, то ли лень пройтись пешком

Возможно. Но вот нигде не видел, так как в Европе, катаясь на машине, чтобы была навигация хорошая, стрелочки, вывески там, указатели. Даже около зоопарка
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:02

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Всегда найдется арендатор, который зарабатывает достаточно.
Цена не соответсвует качеству. На эту квартиру семейный бюджет должен стартовать от 50 000 грн.
Люди, которые могут потратить 15+коммуналь при заработке в 50, возьмут в аренду что-то меньшее и лучшее. А эту снимет табор или покомнатно 4-6 человек

Сколько по вашему она должна стоить, если однушки с ремонтом от застройщика в Эврике заряжают по 13 и, самое странное, они исчезают из рекламы?
По поводу бюджета 30 или 50 не буду спорить, у каждого своя структура трат.
Кстати и покомнатно, учитывая размер комнат это неплохой вариант.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:06

  sequence написав:
  Vlad442 написав:..зажали тысячу долларов и не напхали квартиру современной мебелью с Эпика, олха..

Сильно боюсь, вы все же цену билета занижаете. Это по поводу Эпика. По поводу "современной", - ИМХО, тот набор дешевых дров, что вы именуете "современным", вероятно был "современным" еще 25 лет назад

Может полторы, учитывая, что это трешка. Диван 5 тыс у цеховиков на олх, шкаф-купе 5-7 тыс в эпике, кровать 3 тыс, тумбочки по 250, матрас дешевый около 3. Столики, тумбочки либо бу на олх, либо у цеховиков.

Идея была не в этом, а в том, что люди, имея актив стоимостью больше 100 тыс долларов (или сколько она там может стоить), вместо того, чтобы докинуть еще 1-2 и сдать, наперли туда старой мебели (везти и носить тоже очень не бесплатно), которая только отпугивает арендаторов и требует вывоза.
Впечатление о квартире зачастую создает не качество ремонта (если он свеженький и чистый), а мебель.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

есть инсайд, шо тоннеле-проходческий щит «галина» наконец достиг сырца с будущей мостицкой
Зображення


зы: по традиции щит называют именем жены начальника участка)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:22

  kingkongovets написав:я уже 100500 раз говорил и повторю еще раз:
если бы люди пользовались платными паркингами, их бы строили больше, чем трц
это как обсирать телесериалы - по бесплатному тв показывают то, шо смотрит манюпас

Так назови в центре паркинги с нормальными ценами.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:26

  kingkongovets написав:есть инсайд, шо тоннеле-проходческий щит «галина» наконец достиг сырца с будущей мостицкой

что-то ты промолчал вчера про затопленные тоннели на Виноградаре, а если сейчас с этим ничего не делают то очевидно это останется на зиму и качество того метро уже понятно.
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