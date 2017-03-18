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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:28
sequence написав:
Так и выручку метро могут поднять храбрым решением) Сплошные плюсы. Еще бы побольше платных паркингов настроили с хорошей навигацией по городу
я уже 100500 раз говорил и повторю еще раз:
если бы люди пользовались платными паркингами, их бы строили больше, чем трц
это как обсирать телесериалы - по бесплатному тв показывают то, шо смотрит манюпас
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 03 вер, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:29
sequence написав:
Еще бы побольше платных паркингов настроили с хорошей навигацией по городу
по мнению некоторых
- об отсутствии паркингов надо было думать до покупки авто
- в определённых локациях паркингов предостаточно, но в них не едут. То ли денег жалко, то ли времени, то ли лень пройтись пешком
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Serg-ik
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:30
Vlad442 написав:
..зажали тысячу долларов и не напхали квартиру современной мебелью с Эпика, олха..
Сильно боюсь, вы все же цену билета занижаете. Это по поводу Эпика. По поводу "современной", - ИМХО, тот набор дешевых дров, что вы именуете "современным", вероятно был "современным" еще 25 лет назад
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:30
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Чукча2
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:35
Serg-ik написав:
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- в определённых локациях паркингов предостаточно, но в них не едут. То ли денег жалко, то ли времени, то ли лень пройтись пешком
Возможно. Но вот нигде не видел, так как в Европе, катаясь на машине, чтобы была навигация хорошая, стрелочки, вывески там, указатели. Даже около зоопарка
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sequence
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:02
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
Всегда найдется арендатор, который зарабатывает достаточно.
Цена не соответсвует качеству. На эту квартиру семейный бюджет должен стартовать от 50 000 грн.
Люди, которые могут потратить 15+коммуналь при заработке в 50, возьмут в аренду что-то меньшее и лучшее. А эту снимет табор или покомнатно 4-6 человек
Сколько по вашему она должна стоить, если однушки с ремонтом от застройщика в Эврике заряжают по 13 и, самое странное, они исчезают из рекламы?
По поводу бюджета 30 или 50 не буду спорить, у каждого своя структура трат.
Кстати и покомнатно, учитывая размер комнат это неплохой вариант.
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Vlad442
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:06
sequence написав: Vlad442 написав:
..зажали тысячу долларов и не напхали квартиру современной мебелью с Эпика, олха..
Сильно боюсь, вы все же цену билета занижаете. Это по поводу Эпика. По поводу "современной", - ИМХО, тот набор дешевых дров, что вы именуете "современным", вероятно был "современным" еще 25 лет назад
Может полторы, учитывая, что это трешка. Диван 5 тыс у цеховиков на олх, шкаф-купе 5-7 тыс в эпике, кровать 3 тыс, тумбочки по 250, матрас дешевый около 3. Столики, тумбочки либо бу на олх, либо у цеховиков.
Идея была не в этом, а в том, что люди, имея актив стоимостью больше 100 тыс долларов (или сколько она там может стоить), вместо того, чтобы докинуть еще 1-2 и сдать, наперли туда старой мебели (везти и носить тоже очень не бесплатно), которая только отпугивает арендаторов и требует вывоза.
Впечатление о квартире зачастую создает не качество ремонта (если он свеженький и чистый), а мебель.
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Vlad442
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:12
есть инсайд, шо тоннеле-проходческий щит «галина» наконец достиг сырца с будущей мостицкой
зы: по традиции щит называют именем жены начальника участка)
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kingkongovets
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:22
kingkongovets написав:
я уже 100500 раз говорил и повторю еще раз:
если бы люди пользовались платными паркингами, их бы строили больше, чем трц
это как обсирать телесериалы - по бесплатному тв показывают то, шо смотрит манюпас
Так назови в центре паркинги с нормальными ценами.
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unicdima
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:26
kingkongovets написав:
есть инсайд, шо тоннеле-проходческий щит «галина» наконец достиг сырца с будущей мостицкой
что-то ты промолчал вчера про затопленные тоннели на Виноградаре, а если сейчас с этим ничего не делают то очевидно это останется на зиму и качество того метро уже понятно.
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