Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:06

sequence написав: Vlad442 написав: ..зажали тысячу долларов и не напхали квартиру современной мебелью с Эпика, олха.. ..зажали тысячу долларов и не напхали квартиру современной мебелью с Эпика, олха..

Сильно боюсь, вы все же цену билета занижаете. Это по поводу Эпика. По поводу "современной", - ИМХО, тот набор дешевых дров, что вы именуете "современным", вероятно был "современным" еще 25 лет назад Сильно боюсь, вы все же цену билета занижаете. Это по поводу Эпика. По поводу "современной", - ИМХО, тот набор дешевых дров, что вы именуете "современным", вероятно был "современным" еще 25 лет назад

Может полторы, учитывая, что это трешка. Диван 5 тыс у цеховиков на олх, шкаф-купе 5-7 тыс в эпике, кровать 3 тыс, тумбочки по 250, матрас дешевый около 3. Столики, тумбочки либо бу на олх, либо у цеховиков.Идея была не в этом, а в том, что люди, имея актив стоимостью больше 100 тыс долларов (или сколько она там может стоить), вместо того, чтобы докинуть еще 1-2 и сдать, наперли туда старой мебели (везти и носить тоже очень не бесплатно), которая только отпугивает арендаторов и требует вывоза.Впечатление о квартире зачастую создает не качество ремонта (если он свеженький и чистый), а мебель.