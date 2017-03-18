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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8465846684678468

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 75
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:42

  unicdima написав:
  kingkongovets написав:я уже 100500 раз говорил и повторю еще раз:
если бы люди пользовались платными паркингами, их бы строили больше, чем трц
это как обсирать телесериалы - по бесплатному тв показывают то, шо смотрит манюпас

Так назови в центре паркинги с нормальными ценами.

А нормальные цены - это сколько ?
Ты на финансовом форуме, тут про деньги
pesikot
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  #<1 ... 8465846684678468
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