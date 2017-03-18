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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:42
unicdima написав: kingkongovets написав:
я уже 100500 раз говорил и повторю еще раз:
если бы люди пользовались платными паркингами, их бы строили больше, чем трц
это как обсирать телесериалы - по бесплатному тв показывают то, шо смотрит манюпас
Так назови в центре паркинги с нормальными ценами.
А нормальные цены - это сколько ?
Ты на финансовом форуме, тут про деньги
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pesikot
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