Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:я уже 100500 раз говорил и повторю еще раз: если бы люди пользовались платными паркингами, их бы строили больше, чем трц это как обсирать телесериалы - по бесплатному тв показывают то, шо смотрит манюпас
Так назови в центре паркинги с нормальными ценами.
А нормальные цены - это сколько ? Ты на финансовом форуме, тут про деньги
airmax78 написав:Занесло в ФТ снова. Интересно, может быть на первом этаже АППС Люкс кафешка Illy?
судя по чуть заваленному горизонту фото реальное, а выглядит как рендер)
Офигенно там. Надо было сделать остановку на машине где-то, сделать срочную работу - и как раз поворачивал на Туполева. Решил воспользоваться случаем. "Концептуальный говноблок vs целебный АППС Люкс."...
Вот поэтому и комуналка соответствующая. Поэтому пространство и продается дороже. Жаль пока кроме Никонова никто не допнр до этого. Приятно жить в таком.
Но, опять же повторюсь, что так должно на сегодня выглядеть все современные новострои, но, к сожалению, любители навигаторов хоронят эту идею.
ПС В Мордоре сломался один лифт из трёх. Сломался месяца два назад. 300 квартир пользуются двумя лифтами. Из 6 посещений с двумя лифтами он постоянно перевозит 3-4 человека и по пути массу желающих оставляет ждать. Один ни разу не ездил))) теперь с нетерпением жду когда сломается следующий.
Вчера ездил, темп робот хороший. Дальше был возле дримла, корогодский продолжает сходить с ума, покрасил дримы в жёлтый и фиолетовый. Вообще трешачок получился, обновил так обновил. Во истину гуру рантье. Жду когда в него соседний базар переедет в дрим.
Vlad442 написав:Всегда найдется арендатор, который зарабатывает достаточно.
Цена не соответсвует качеству. На эту квартиру семейный бюджет должен стартовать от 50 000 грн. Люди, которые могут потратить 15+коммуналь при заработке в 50, возьмут в аренду что-то меньшее и лучшее. А эту снимет табор или покомнатно 4-6 человек
Ну почему Вы такой категоричный. Может купите эту квартиру? Вроде нормальная. Я думаю - продадут, если спросить.
моя подружка, у которой, был кулек на голове, снимает на Леси Украинки 23, это элитный дом тех годов. Она сняла на 12 месяцев на перед. Я хочу с ней пожить в том доме
Может ей сдал кто-то бесплатно богатый из твоих друзей