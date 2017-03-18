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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8465846684678468

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 75
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:42

  unicdima написав:
  kingkongovets написав:я уже 100500 раз говорил и повторю еще раз:
если бы люди пользовались платными паркингами, их бы строили больше, чем трц
это как обсирать телесериалы - по бесплатному тв показывают то, шо смотрит манюпас

Так назови в центре паркинги с нормальными ценами.

А нормальные цены - это сколько ?
Ты на финансовом форуме, тут про деньги
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:36

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Занесло в ФТ снова.
Интересно, может быть на первом этаже АППС Люкс кафешка Illy?
Зображення
судя по чуть заваленному горизонту фото реальное, а выглядит как рендер)

Офигенно там. Надо было сделать остановку на машине где-то, сделать срочную работу - и как раз поворачивал на Туполева. Решил воспользоваться случаем.
"Концептуальный говноблок vs целебный АППС Люкс."...

Вот поэтому и комуналка соответствующая. Поэтому пространство и продается дороже. Жаль пока кроме Никонова никто не допнр до этого. Приятно жить в таком.

Но, опять же повторюсь, что так должно на сегодня выглядеть все современные новострои, но, к сожалению, любители навигаторов хоронят эту идею.

ПС
В Мордоре сломался один лифт из трёх. Сломался месяца два назад. 300 квартир пользуются двумя лифтами. Из 6 посещений с двумя лифтами он постоянно перевозит 3-4 человека и по пути массу желающих оставляет ждать. Один ни разу не ездил))) теперь с нетерпением жду когда сломается следующий.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:40

  kingkongovets написав:капитальный ремонт проспекта героев сталинграда

https://youtu.be/4f7D5X4wi50

Вчера ездил, темп робот хороший. Дальше был возле дримла, корогодский продолжает сходить с ума, покрасил дримы в жёлтый и фиолетовый. Вообще трешачок получился, обновил так обновил. Во истину гуру рантье. Жду когда в него соседний базар переедет в дрим.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

окружная на оболони
02/09/21

https://youtu.be/Vyshwg13gZE
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:52

Vlad442

как матожидание применить в недвиге?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:02

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Всегда найдется арендатор, который зарабатывает достаточно.
Цена не соответсвует качеству. На эту квартиру семейный бюджет должен стартовать от 50 000 грн.
Люди, которые могут потратить 15+коммуналь при заработке в 50, возьмут в аренду что-то меньшее и лучшее. А эту снимет табор или покомнатно 4-6 человек

Ну почему Вы такой категоричный. Может купите эту квартиру? Вроде нормальная. Я думаю - продадут, если спросить.


моя подружка, у которой, был кулек на голове, снимает на Леси Украинки 23, это элитный дом тех годов. Она сняла на 12 месяцев на перед. Я хочу с ней пожить в том доме :)

Может ей сдал кто-то бесплатно богатый из твоих друзей :)
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