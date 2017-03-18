Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
https://news.finance.ua/ru/news/-/49980 ... i-kvartiry З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН? На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними грошима, що будуть робити продавани зі своїми хотєлками, вже звикли до росту, навіть в голосовалці 9% хоче вище 1800у.є за метр, хто у них буде купувати, де візьметься така кількість покупанів з прозорими кейсами?
remark написав:Виходить, що купувати будуть тільки підприємці та айтішніки, але не всі захочуть бабушатніки та інше фу-фу.
Посмотришь декларации прокуроров, так у всех жены передпринимательницы-айтишницы...
Если начнут жестко мониторить расходы, то количество фиктивных единщиков увеличится.
Добре, купувати будуть тільки єдінщики. Як бути тим, хто вже в котлованах? В положенні про декларування чітко вказано, що до нерухомого майна належать також об*єкти незавершеного будівництва, які не прийняті в експлуатацію або право власності не зареєстроване в установленому законом порядку і т.п. Якщо людина зараз не задекларує, то не відомо який буде процент при отриманні документів.
remark написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН? На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними грошима, що будуть робити продавани зі своїми хотєлками, вже звикли до росту, навіть в голосовалці 9% хоче вище 1800у.є за метр, хто у них буде купувати, де візьметься така кількість покупанів з прозорими кейсами?
remark написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН? На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними грошима, що будуть робити продавани зі своїми хотєлками, вже звикли до росту, навіть в голосовалці 9% хоче вище 1800у.є за метр, хто у них буде купувати, де візьметься така кількість покупанів з прозорими кейсами?
имхо, именно амнистия никак не повлияет
Візьмемо для прикладу період коли можна було купити однуху в економі від 20тис.у.є., така сума для більшості була доступна і ринок завдЯки попиту та сприянню спекулянтів розігрівся до від 50тис. за однуху, таку котлету не так багато людей тримають в руках, а якщо і тримають то зразу попадають під фін.мон який зі стартом амністії ще стане більш жорстким, то як збільшиться кількість покупців?