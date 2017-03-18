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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8467846884698470>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 76
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
20%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:35

  proftpd66 написав:Vlad442

как матожидание применить в недвиге?

Матом покрить ожіданіє???
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:05

бульвар Леси Украинки 23 - это хороший дом? я там хочу пожить бесплатно.

https://domik.ua/poleznoe/photoalbum/ki ... -3415.html
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 03 вер, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/49980 ... i-kvartiry
З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН?
На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними грошима, що будуть робити продавани зі своїми хотєлками, вже звикли до росту, навіть в голосовалці 9% хоче вище 1800у.є за метр, хто у них буде купувати, де візьметься така кількість покупанів з прозорими кейсами?
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:де візьметься така кількість покупанів з прозорими кейсами?

А где они сейчас берутся? Покупка недвиги не выводит деньги из-под налоговой амнистии. Ее нужно декларировать точно так же.

Вообще в стране, где есть ЕН можно не думать про отмывание денег. Сколько там лимит на 2-ой группе? Погуглил, 5 миллионов. И заплатил 14400 грн налогов. Зачем какие-то амнистии для простого человека?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:34

  Vlad442 написав:
  remark написав:де візьметься така кількість покупанів з прозорими кейсами?

А где они сейчас берутся? Покупка недвиги не выводит деньги из-под налоговой амнистии. Ее нужно декларировать точно так же.

Вообще в стране, где есть ЕН можно не думать про отмывание денег. Сколько там лимит на 2-ой группе? Погуглил, 5 миллионов. И заплатил 14400 грн налогов. Зачем какие-то амнистии для простого человека?


Виходить, що купувати будуть тільки підприємці та айтішніки, але не всі захочуть бабушатніки та інше фу-фу.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Виходить, що купувати будуть тільки підприємці та айтішніки, але не всі захочуть бабушатніки та інше фу-фу.

Посмотришь декларации прокуроров, так у всех жены передпринимательницы-айтишницы...

Если начнут жестко мониторить расходы, то количество фиктивных единщиков увеличится.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:46

  Vlad442 написав:
  remark написав:Виходить, що купувати будуть тільки підприємці та айтішніки, але не всі захочуть бабушатніки та інше фу-фу.

Посмотришь декларации прокуроров, так у всех жены передпринимательницы-айтишницы...

Если начнут жестко мониторить расходы, то количество фиктивных единщиков увеличится.


Добре, купувати будуть тільки єдінщики. Як бути тим, хто вже в котлованах? В положенні про декларування чітко вказано, що до нерухомого майна належать також об*єкти незавершеного будівництва, які не прийняті в експлуатацію або право власності не зареєстроване в установленому законом порядку і т.п. Якщо людина зараз не задекларує, то не відомо який буде процент при отриманні документів.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

костел горит
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:54

  remark написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry
З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН?
На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними грошима, що будуть робити продавани зі своїми хотєлками, вже звикли до росту, навіть в голосовалці 9% хоче вище 1800у.є за метр, хто у них буде купувати, де візьметься така кількість покупанів з прозорими кейсами?


имхо, именно амнистия никак не повлияет
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:03

  baraka написав:
  remark написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry
З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН?
На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними грошима, що будуть робити продавани зі своїми хотєлками, вже звикли до росту, навіть в голосовалці 9% хоче вище 1800у.є за метр, хто у них буде купувати, де візьметься така кількість покупанів з прозорими кейсами?


имхо, именно амнистия никак не повлияет

Візьмемо для прикладу період коли можна було купити однуху в економі від 20тис.у.є., така сума для більшості була доступна і ринок завдЯки попиту та сприянню спекулянтів розігрівся до від 50тис. за однуху, таку котлету не так багато людей тримають в руках, а якщо і тримають то зразу попадають під фін.мон який зі стартом амністії ще стане більш жорстким, то як збільшиться кількість покупців?
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