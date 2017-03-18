RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8467846884698470

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 76
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
20%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:25

  kingkongovets написав:костел горит


Потушили. Обошлось без пострадавших
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10995
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2459 раз.
Подякували: 5396 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:42

  remark написав:
  baraka написав:
  remark написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry
З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН?
На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними грошима, що будуть робити продавани зі своїми хотєлками, вже звикли до росту, навіть в голосовалці 9% хоче вище 1800у.є за метр, хто у них буде купувати, де візьметься така кількість покупанів з прозорими кейсами?


имхо, именно амнистия никак не повлияет

Візьмемо для прикладу період коли можна було купити однуху в економі від 20тис.у.є., така сума для більшості була доступна і ринок завдЯки попиту та сприянню спекулянтів розігрівся до від 50тис. за однуху, таку котлету не так багато людей тримають в руках, а якщо і тримають то зразу попадають під фін.мон який зі стартом амністії ще стане більш жорстким, то як збільшиться кількість покупців?


1) рынок не разогрелся от 20к до 50к, но это не важно для данного контекста
2) финмон интересует происхождение денег. Но если вы покупаете наликом, то фин мон никак об этой операции не узнает
3) вот налоговую могло бы заинтересовать, но 50к, имхо маловато. С чего именно вы были бы интересны им (тем более, если вы показываете доходы отличные от 0) ?
4) я обоснованно сомневаюсь, что налоговая амнистия заработает (то есть никакого выхлопа не даст).

но в целом - наше недо-государство будет пытаться больше подоить граждан (в том числе через налоги и увеличения контроля над их собираемостью)
baraka
 
Повідомлень: 5046
З нами з: 09.10.12
Подякував: 727 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:50

[quote="5291570:baraka"]

2) финмон интересует происхождение денег. Но если вы покупаете наликом, то фин мон никак об этой операции не узнает

Извините не понял, почему нал фин мон не увидит, на котлован пойдет через кассу банка, да и на вторичку нотариус укажет оценочную стоимость, что тоже попадет в поле зрения вышеуказанных?
remark
 
Повідомлень: 814
З нами з: 25.12.15
Подякував: 140 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:54

  remark написав:
2) финмон интересует происхождение денег. Но если вы покупаете наликом, то фин мон никак об этой операции не узнает

Извините не понял, почему нал фин мон не увидит, на котлован пойдет через кассу банка, да и на вторичку нотариус укажет оценочную стоимость, что тоже попадет в поле зрения вышеуказанных?


финмон мониторит безнал, поэтому:
если через банк - увидит
если наликом - то не увидит
baraka
 
Повідомлень: 5046
З нами з: 09.10.12
Подякував: 727 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:57

  baraka написав:
  remark написав:
2) финмон интересует происхождение денег. Но если вы покупаете наликом, то фин мон никак об этой операции не узнает

Извините не понял, почему нал фин мон не увидит, на котлован пойдет через кассу банка, да и на вторичку нотариус укажет оценочную стоимость, что тоже попадет в поле зрения вышеуказанных?


финмон мониторит безнал, поэтому:
если через банк - увидит
если наликом - то не увидит


ну вот, значит в котлованы меньше понесут.
remark
 
Повідомлень: 814
З нами з: 25.12.15
Подякував: 140 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:20

  remark написав:ну вот, значит в котлованы меньше понесут.


вероятно да, но это не будет связано с амнистией (потому, что она толком не сработает)
baraka
 
Повідомлень: 5046
З нами з: 09.10.12
Подякував: 727 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:36

  baraka написав:
  remark написав:ну вот, значит в котлованы меньше понесут.


вероятно да, но это не будет связано с амнистией (потому, что она толком не сработает)

не сработает, потому что население забьет на нее?
remark
 
Повідомлень: 814
З нами з: 25.12.15
Подякував: 140 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 00:00

  remark написав:
  baraka написав:
  remark написав:ну вот, значит в котлованы меньше понесут.


вероятно да, но это не будет связано с амнистией (потому, что она толком не сработает)

не сработает, потому что население забьет на нее?


там нет гарантий

то есть человек раскроется, заплатит свои 5% (или скоко там), а потом его кошматрить начнут. Законодательно недорегулировано, короче.

ну и если суммы до пары лямов баксов - гораздо проще через ФОП легализировать и с меньшими рисками. А тех у кого поболее суммы - их мало, и не игроки они на нашем КРЖН
baraka
 
Повідомлень: 5046
З нами з: 09.10.12
Подякував: 727 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8467846884698470
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 53, 54, 55
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
543 273327
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 21:08
Amethyst
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2135, 2136, 2137
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21363 3853104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49342
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1129)
04.09.2021 00:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.