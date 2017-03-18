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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:25
kingkongovets написав:
костел горит
Потушили. Обошлось без пострадавших
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:42
remark написав: baraka написав: remark написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry
З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН?
На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними грошима, що будуть робити продавани зі своїми хотєлками, вже звикли до росту, навіть в голосовалці 9% хоче вище 1800у.є за метр, хто у них буде купувати, де візьметься така кількість покупанів з прозорими кейсами?
имхо, именно амнистия никак не повлияет
Візьмемо для прикладу період коли можна було купити однуху в економі від 20тис.у.є., така сума для більшості була доступна і ринок завдЯки попиту та сприянню спекулянтів розігрівся до від 50тис. за однуху, таку котлету не так багато людей тримають в руках, а якщо і тримають то зразу попадають під фін.мон який зі стартом амністії ще стане більш жорстким, то як збільшиться кількість покупців?
1) рынок не разогрелся от 20к до 50к, но это не важно для данного контекста
2) финмон интересует происхождение денег. Но если вы покупаете наликом, то фин мон никак об этой операции не узнает
3) вот налоговую могло бы заинтересовать, но 50к, имхо маловато. С чего именно вы были бы интересны им (тем более, если вы показываете доходы отличные от 0) ?
4) я обоснованно сомневаюсь, что налоговая амнистия заработает (то есть никакого выхлопа не даст).
но в целом - наше недо-государство будет пытаться больше подоить граждан (в том числе через налоги и увеличения контроля над их собираемостью)
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baraka
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:50
[quote="5291570:baraka"]
2) финмон интересует происхождение денег. Но если вы покупаете наликом, то фин мон никак об этой операции не узнает
Извините не понял, почему нал фин мон не увидит, на котлован пойдет через кассу банка, да и на вторичку нотариус укажет оценочную стоимость, что тоже попадет в поле зрения вышеуказанных?
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remark
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:54
remark написав:
2) финмон интересует происхождение денег. Но если вы покупаете наликом, то фин мон никак об этой операции не узнает
Извините не понял, почему нал фин мон не увидит, на котлован пойдет через кассу банка, да и на вторичку нотариус укажет оценочную стоимость, что тоже попадет в поле зрения вышеуказанных?
финмон мониторит безнал, поэтому:
если через банк - увидит
если наликом - то не увидит
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baraka
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:57
baraka написав: remark написав:
2) финмон интересует происхождение денег. Но если вы покупаете наликом, то фин мон никак об этой операции не узнает
Извините не понял, почему нал фин мон не увидит, на котлован пойдет через кассу банка, да и на вторичку нотариус укажет оценочную стоимость, что тоже попадет в поле зрения вышеуказанных?
финмон мониторит безнал, поэтому:
если через банк - увидит
если наликом - то не увидит
ну вот, значит в котлованы меньше понесут.
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remark
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:20
remark написав:
ну вот, значит в котлованы меньше понесут.
вероятно да, но это не будет связано с амнистией (потому, что она толком не сработает)
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baraka
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:36
baraka написав: remark написав:
ну вот, значит в котлованы меньше понесут.
вероятно да, но это не будет связано с амнистией (потому, что она толком не сработает)
не сработает, потому что население забьет на нее?
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Додано: Суб 04 вер, 2021 00:00
remark написав: baraka написав: remark написав:
ну вот, значит в котлованы меньше понесут.
вероятно да, но это не будет связано с амнистией (потому, что она толком не сработает)
не сработает, потому что население забьет на нее?
да, там нет гарантий
то есть человек раскроется, заплатит свои 5% (или скоко там), а потом его кошматрить начнут. Законодательно недорегулировано, короче. Погуглите Романенко, он там с кем-то тему амнистии обсасывал.
ну и если суммы до пары лямов баксов - гораздо проще через ФОП легализировать и с меньшими рисками. А тех у кого поболее суммы - их мало, и не игроки они на нашем КРЖН
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baraka
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Додано: Суб 04 вер, 2021 00:11
baraka написав: remark написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry
З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН?
На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними грошима, що будуть робити продавани зі своїми хотєлками, вже звикли до росту, навіть в голосовалці 9% хоче вище 1800у.є за метр, хто у них буде купувати, де візьметься така кількість покупанів з прозорими кейсами?
имхо, именно амнистия никак не повлияет
Повлияет. Многие сейчас спешат купить так как:
1) доллар обесценивается, надо распечатывать матрасы и копать под грушей
2) потом будет дороже(ну, с каждого утюга же говорят)
3) мало того, что дороже, так еще и могут спросить "где взял?" и не дать купить
Никто законов не читает, а если и читает, то не верит, что так оно и будет ибо понимают кто у власти.
Так что сейчас идет загон баранов капитальный. Но он же скоро закончится, загонять будет некого уже.
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Damien
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Додано: Суб 04 вер, 2021 00:46
Damien написав: baraka написав: remark написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry
З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН?
На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними грошима, що будуть робити продавани зі своїми хотєлками, вже звикли до росту, навіть в голосовалці 9% хоче вище 1800у.є за метр, хто у них буде купувати, де візьметься така кількість покупанів з прозорими кейсами?
имхо, именно амнистия никак не повлияет
Повлияет. Многие сейчас спешат купить так как:
1) доллар обесценивается, надо распечатывать матрасы и копать под грушей
2) потом будет дороже(ну, с каждого утюга же говорят)
3) мало того, что дороже, так еще и могут спросить "где взял?" и не дать купить
Никто законов не читает, а если и читает, то не верит, что так оно и будет ибо понимают кто у власти.
Так что сейчас идет загон баранов капитальный. Но он же скоро закончится, загонять будет некого уже.
какое утверждение вы подтверждаете/опровергаете ?
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baraka
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